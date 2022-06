25 października 1952 roku, czyli 70 lat temu, Telewizja Polska nadała swój pierwszy program. Aby uczcić tę rocznicę, podczas trzeciego dnia w Festiwalu w Opolu zorganizowano koncert "Tych lat nie odda nikt - 70 lat Telewizji".

Przez scenę przewinęli się m.in. Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Jan Pietrzak, Pectus, Viki Gabor, Feel, Felicjan Andrzejczak, Halina Mlynkova, Anna Wyszkoni, Rafał Brzozowski, Janusz Radek, Natasza Urbańska, czy Maciej Miecznikowski.

Koncert poprowadzili Karolina Pajączkowska, Tomasz Kammel, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Festiwal w Opolu 2022: Kammel i Kurzajewski żartują z cen paliwa

Rosnące ceny paliwa to temat, który nie schodzi z ust Polaków. Coraz częściej jest to także temat od żartów. Prowadzący koncerty podczas Festiwalu w Opolu także pozwolili sobie do tego nawiązać.

W czasie koncertu "Tych lat nie odda nikt - 70 lat Telewizji", usłyszeliśmy wiele gwiazd, które na przestrzeni tych lat wybiły się dzięki w występom w Telewizji Polskiej. Nic więc dziwnego, że wątek wehikułu czasu często wracał w zapowiedziach konferansjerów.

"Czy ten wehikuł czasu, o którym tyle mówicie, podróżuje w przyszłość?" - zapytała Katarzyna Cichopek w czasie imprezy.

Maciej Kurzajewski odpowiedział jedynie, że "to pewnie zależy od ceny paliwa". Tomasz Kammel podchwycił żart.

"Słuszna uwaga. Jeżeli chodzi o przyszłość, to aktualnie nie podróżujemy, za to chętnie przepowiadamy. Wychodzi taniej" - rzucił prezenter.

Większości Polaków nie jest chyba jednak do śmiechu podczas tankowania.

