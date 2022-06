Przypomnijmy, że ubiegłoroczny festiwal w Opolu odbył się w dniach 3-6 września 2021. W tym roku organizatorzy postanowili przywrócić termin przed wakacjami - 17-21 czerwca.

Festiwal rozpoczął się piątkowymi koncertami "Od Opola do Opola. Wielkie Gwiazdy! Legendarne Przeboje" i "Folkowe Opole".

Za nami też pierwszy sobotni konkurs Premiery, w którym bezapelacyjnie triumfowała Karolina Lizer.

"Dziewczyna szamana – 50. urodziny Justyny Steczkowskiej"

Kolejnym wydarzeniem drugiego dnia festiwalu w Opolu będzie recital Justyny Steczkowskiej. "Jej jubileuszowy recital nie mógłby odbyć się w innym miejscu niż scena opolskiego amfiteatru. Właśnie tutaj w 1994 roku zdobyła Grand Prix festiwalu, a Irena Santor wypowiedziała o niej często powtarzane, pamiętne słowa 'Nie zgubmy tej perły'" - czytamy w zapowiedzi.

Jednym z prowadzących jest Marek Sierocki, który zapowiedział wokalistkę jako "królową polskiego popu".

Występ rozpoczął się od tytułowego utworu koncertu, czyli od "Dziewczyny szamana".



Piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje, takie jak: "Grawitacja", "Oko za oko" czy "Wrogu mój". Usłyszymy też "Boskie Buenos" z repertuaru grupy Maanam.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.