Festiwal w Opolu 2020: ruszyła Scena Alternatywna! Jubileusz SBB

Czwarty i zarazem ostatni dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się jubileuszowym koncertem zespołu SBB.

Józef Skrzek, Jerzy Piotrowski i Apostolis Anthimos tworzyli pierwszy skład zespołu SBB /Prończyk / AKPA

"Scena Alternatywna. 50-lecie SBB" to jubileusz zespołu, który miał znaczny wkład w rozwój polskiej muzyki eksperymentalnej.

"Dobrze, że taka muzyka pojawia się w Opolu. Już od kilku lat opolska scena otworzyła się też na scenę alternatywną. To dopiero pokazuje wachlarz muzyki, jaka jest w Polsce, jakiej można posłuchać. SBB wystąpi z gośćmi. Abradab, Tomek Makowiecki, Staszek Soyka, Sebastian Riedel, Natalia Sikora, Darek Kozakiewicz na gitarze. Myślę, że to będzie wspaniały koncert" - mówił przed wydarzeniem reżyser imprezy Grzegorz Sadurski.



"Ja się bardzo cieszę, że ten dzień jest w ramach festiwalu opolskiego i dopełnia pewnego obrazu polskiej sceny muzycznej. Dla większości tych wykonawców nie ma miejsca w ciągu tych trzech dni, bo to tak odległe pejzaże muzyczne" - dodał.



Na scenie najważniejsze utwory wykonali muzycy z pierwszego składu: Józef Skrzek, Anthimos Apostolis i Jerzy Piotrowski w towarzystwie uznanego węgierskiego perkusisty Gabora Nemetha.

Podczas koncertu zagrali najważniejsze piosenki w historii zespołu, m.in. "Memento z banalnym tryptykiem" czy "Z miłości jestem" (gościnnie z Natalią Sikorą). Na scenie pojawili się również liczni goście, m.in. Tomasz Makowiecki, Abradab, Sebastian Riedel, Stanisław Soyka i Dariusz Kozakiewicz.



Legendarny zespół otrzymał nagrodę Sceny Alternatywnej za "wieloletnią pracę artystyczną i wkład w rozwój polskiej muzyki", a publiczność odśpiewała im "Sto lat". "To miało niesamowite znaczenie, że tutaj w Opolu potrafiliśmy zrobić coś, co poszło w świat" - wspominał historię SBB założyciel grupy Józef Skrzek w rozmowie z Radiem Opole.



Druga część Sceny Alternatywnej pt. "Książę Nocy" poświęcona będzie jednemu z najważniejszych przedstawicieli powojennej prozy, Markowi Nowakowskiemu.