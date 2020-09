Festiwal w Opolu 2020: "Książę Nocy". Luxtorpeda, Armia i Mery Spolsky na scenie

Ostatnim koncertem podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu było wydarzenie poświęcone polskiemu pisarzowi Markowi Nowakowskiemu.

Marek Nowakowski był cenionym polskim pisarzem /LUKASZ JOZWIAK / Reporter

Koncert to wspomnienie i hołd złożony Markowi Nowakowskiemu, jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej prozy powojennej.

Wydarzenie otworzył zespół Luxtorpeda. Wykonali znane fanom utwory: "Mambałaga", "Hymn" oraz "Autystyczny". Lider grupy Robert "Litza" Friedrich wspomniał, że przygotowali nowe utwory, jednak komisja telewizji nie zezwoliła na ich wykonanie.



Jako kolejna wystąpiła Mery Spolsky. Ze sceny popłynęły dźwięki m.in. "Bigotki" i "Mazowieckiej kiecki". Wokalistka zapowiedziała również, że już niedługo opublikuje nową piosenkę nagraną z Kayah.



Później na deskach amfiteatru pojawił się Grubson. Na początku wykonał dwa nowsze utwory: "Stare śmieci / Nowe rzeczy" oraz "Emotikony". Publiczność miała okazję również usłyszeć kultowe "Na szczycie".



Bohatera wydarzenia wspominała jego córka - Ida Nowakowska. Wystąpiła w kaszkiecie, który należał do jej taty. "To dla mnie niesamowicie symboliczny wieczór. Mój tata był dla mnie wzorem ojca, nauczył mnie kochać książki, szanować i rozumieć ludzi, nawet tych zagubiony. Kochał Polskę, kochał polską historię, walczył o Polskę suwerenną, a jego mieczem było pióro. Kocham cię tato, dzięki za wszystko" - powiedziała. "To przyjaciel z którym spędziłam tak wiele godzin, podróżując. Nigdy nie traktował mnie jak małą dziewczynę, tylko dorosłą osobę, z którą można porozmawiać. Teraz to doceniam" - dodała.



Czwartym wykonawcą był zespół Noże. Jako pierwszą wykonali piosenkę "Error/Erros". Kolejnym było "Złe wychowanie" w ramach wsparcia dla mniejszości seksualnych. "Nie ma miłości bez poszanowania wolności drugiego człowieka" - skomentował lider grupy. Jako ostatnie zagrali "Higiena / Dieta".

Po nich na scenie pojawił się raper Eldo. Wykonał utwory: "Nie pytaj o nią", "Granice", "Chodź ze mną" oraz "Miasto słońca". Następnie wystąpili się Pablopavo i Ludziki. Na początek zagrali utwór "Sobota", poświęcony bohaterowi koncertu Markowi Nowakowskiemu. Wykonali jeszcze m.in.: "Ostatni dzień sierpnia".



Koncert zakończył zespół Armia. Tomasz Lipiński (znany m.in. z grupy Tilt) wręczył Tomaszowi Budzyńskiemu nagrodę za pracę artystyczną. Lider Armii wspomniał zmarłych Roberta Brylewskiego i Sławomira Gołaszewskiemu, którym dedykował występ na festiwalu w Opolu. Ze sceny usłyszeliśmy "Podróż na Wschód", "Opowieść zimową", "Aguirre" oraz "Niezwyciężony".