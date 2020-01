Festiwal w Opolu 2020. Jacek Kurski: Perła w koronie [DATY, PROGRAM]

Prezes TVP Jacek Kurski i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podpisali porozumienie roczne dotyczące szczegółów organizacji 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Impreza odbędzie się w dniach 5-8 czerwca.

Jacek Kurski i Jan Maria Tomaszewski na konferencji z okazji podpisania porozumienia miedzy TVP a miastem Opole przy organizacji 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

"Na festiwal w Opolu należy patrzeć w perspektywie szerokiej oferty programowej Telewizji Polskiej. W ciągu ostatnich 4 lat pracy Zarządu TVP udało się stworzyć kilka formatów, które na stałe wpisały się już w kalendarz polskiej muzyki rozrywkowej. Festiwal w Opolu dopełnia ten różnorodny repertuar i stanowi perłę w koronie bogatej oferty Telewizji Polskiej" - powiedział Jacek Kurski, prezes TVP.

57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie się 5 czerwca koncertem "Wielka Gala - Od Opola do Opola". Podczas Gali uhonorowani będą najciekawsi artyści minionego roku, a także ci, którzy w 2020 obchodzą jubileusz pracy scenicznej. Pierwszy dzień zakończy koncert "Debiuty".

Drugiego dnia także odbędą się dwa koncerty: "Premiery" i piosenka literacka "A po nocy przychodzi dzień... czyli nadzieje poetów".

Festiwal w Opolu 2019: Premiery 1 / 22 Zobacz zdjęcia z koncertu Premier w Opolu. Ania Karwan Źródło: AKPA Autor: Piętka Mieszko udostępnij

7 czerwca w trzygodzinną podróż do przeszłości zabierze widzów koncert "Hulali w Opolu". Publiczności zostaną przypominane utwory, które powstały specjalnie na festiwal lub były wykonane na deskach Amfiteatru tylko raz, a mimo to przeszły do historii polskiej piosenki.

Festiwal w Opolu 2019: Debiuty 1 / 15 Zobacz zdjęcia z koncertu Debiutów na Festiwalu w Opolu! Prowadzący koncert Debiutów Źródło: AKPA Autor: Jacek Kurnikowski udostępnij

57. KFPP zakończy "Scena Alternatywna", organizowana w poniedziałek 8 czerwca przez TVP Kultura.

Festiwal w Opolu 2019: Koncert "Od Opola do Opola" 1 / 25 Zobacz zdjęcia z koncertu "Od Opola do Opola". Felicjan Andrzejczak Źródło: AKPA Autor: Piętka Mieszko udostępnij

W najbliższym czasie Telewizja Polska rozpocznie nabór do koncertów: "Debiuty" i "Premiery". Wyboru dokona Rada Artystyczna Festiwalu, czyli przedstawiciele TVP, Opola, dziennikarze muzyczni i artyści.

Dyrektorem Artystycznym 57. KFPP jest Remigiusz Trawiński.