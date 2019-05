Festiwal w Opolu 2019: Monika Kuszyńska i "Nie ma rady na miłość". Posłuchaj i sprawdź tekst

Zapowiadająca powrót z nową płytą Monika Kuszyńska zaprezentowała nową piosenkę "Nie ma rady na miłość".

Utwór "Nie ma rady na miłość" to piosenka stworzona na konkurs Premier w ramach 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Wideo Monika Kuszyńska - Nie ma rady na miłość (Premiery 56. KFPP OPOLE 2019)

Singel jest jednocześnie zapowiedzią nowej płyty, która ukaże się wkrótce.

Autorami nagrania są Monika Kuszyńska (tekst) i jej mąż Kuba Raczyński (muzyka).

Wokalistkę w studiu wsparli Rafał Stępień (instrumenty klawiszowe), Maciej Mąka (gitary) i Kuba Raczyński (klarnet, klarnet basowy).

Po występie na Eurowizji 2015 z piosenką "In the Name of Love" Monika Kuszyńska skupiła się na życiu prywatnym - w lutym 2017 r. na świat przyszedł jej syn Jeremi, a w grudniu 2018 r. urodziła córkę Kalinę.



Jak już informowaliśmy, tegoroczny festiwal w Opolu odbędzie się w dniach 14-17 czerwca.

Wszystkie koncerty z pierwszych trzech dni festiwalu (piątek-niedziela, 14-16 czerwca) pokaże TVP1. Ostatni dzień (poniedziałek 17 czerwca) to Scena Alternatywna przygotowywana i transmitowana przez TVP Kultura.

Poza Moniką Kuszyńską w konkursie Premiery wystąpią także Ania Karwan ("Słucham cię w radiu co tydzień" - posłuchaj!), Patryk Kumór ("Hooligan" - sprawdź!), Marcin Sójka ("Dalej" - posłuchaj!), Izabela Trojanowska ("Wakacyjna miłość"), Szymon Wydra & Carpe Diem ("Odpowiedź" - posłuchaj!), 4Dreamers ("Słowa na pół" - posłuchaj!), Maciej Miecznikowski & Leszcze ("Studniówka"), Olga Bończyk ("Więcej niż kochanek") i Shata QS ("Fenix").

Te piosenki wybrała Rada Artystyczna, w skład której weszli Jan Borysewicz (gitarzysta i lider Lady Pank), reżyser Konrad Smuga, dziennikarz Artur Orzech, Jarosław Wasik (Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu), Mateusz Matyszkowicz (członek zarządu Telewizji Polskiej) i Magdalena Matyjaszek (naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Miasta Opole).

