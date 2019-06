Festiwal w Opolu 2019: Jak wygląda i co robi zapomniany Marcin Rozynek?

Sporym zaskoczeniem dla widzów niedzielnego (16 czerwca) koncertu "Nie pytaj o Polskę #30latwolności" na Festiwalu w Opolu była obecność zapomnianego wokalisty Marcina Rozynka.

Marcin Rozynek powrócił na Festiwalu w Opolu 2019 AKPA

Po kilkunastu latach do Opola powrócił zapomniany niemal kompletnie Marcin Rozynek ze swoim największym przebojem "Siłacz".

Wideo Marcin Rozynek - Siłacz

To nagranie pochodzi z wydanej w 2003 r. debiutanckiej solowej płyty wokalisty "Księga urodzaju". To przy tym wydawnictwie pomagał mu Grzegorz Ciechowski. Jego śmierć w grudniu 2001 r. sprawiła, że obowiązki producenta przejął Leszek Biolik.

Przed rozpoczęciem solowej kariery Rozynek był muzykiem grupy Atmosphere, z którą nagrał dwa albumy ("Atmosphere" 1997, "Europa naftowa" 1999) i zebrał sporo wyróżnień (m.in. nominacja do Fryderyka, wygrana w konkursie Marlboro Rock In).

W sumie wydał jeszcze płyty "Następny będziesz ty" (2004), "On-Off" (2006), "Ubieranie do snu" (2009) i "Second Hand" (2012) z nowymi wersjami piosenek z repertuaru m.in. Hey, L.Stadt, Smolika, Paristetris czy Homosapiens.

Rozynek wspierał jeszcze gościnnie m.in. Wojciecha Waglewskiego, Bogusława Meca, Magdę Wójcik z grupy Goya i Kielicha, basistę Lady Pank.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Rozynek Najlepsze

Na długie lata kompletnie jednak zniknął ze sceny, dlatego sporym zaskoczeniem była jego obecność na Festiwalu w Opolu.

Okazuje się, że wokalista po dekadzie przerwy powraca z koncertowym programem "Najlepsze-akustycznie" - "The best of" na: głos, gitarę barytonową i akustyczną. Na scenie wspierają go Witold Cisło i Michał Szczęsny.

"Pomału, ale tak" - odpowiadał wokalista na Facebooku na pytanie, czy szykuje się coś nowego.