Data premiery utworu "Impregnowany ślad" jest nieprzypadkowa.

"Dokładnie 40 lat temu swoją premierę miał ponadczasowy przebój, uwielbiany i śpiewany przez kilka pokoleń utwór 'Jolka, Jolka pamiętasz', który nagrałem z Budką Suflera. 'Impregnowany ślad' to podsumowanie tych wszystkich dekad, ale i symboliczne zamknięcie 'szufladkowania' mnie jako tego, który śpiewa 'Jolkę'. Odzwierciedla on pragnienie człowieka, by pozostawić po sobie coś trwałego. To podstawowy sens naszego życia. Dla mnie ta piosenka ma ogromne znaczenie, dlatego oddaję ją Wam, moi drodzy słuchacze, z nadzieją, że zostanie z Wami na dłużej" - mówi Felicjan Andrzejczak o nowym singlu.

Przypomnijmy, że Felicjan Andrzejczak był wokalistą Budki Suflera na przełomie 1982 i 1983 r. Z zespołem zdążył nagrać piosenki "Jolka, Jolka pamiętasz", "Noc komety" i "Czas ołowiu". Ostatecznie przygotowywany album się nie ukazał, bo do grupy powrócił wtedy Krzysztof Cugowski.



Po ponad czterdziestu latach znajomości klawiszowiec i lider Romuald Lipko, Felicjan Andrzejczak, basista Mieczysław Jurecki i perkusista Tomasz Zeliszewski postanowili w końcu nagrać wspólną płytę. W trakcie nagrań Lipko zmarł, jednak zostawił swoje piosenki. Tak powstał wydany w listopadzie 2020 r. album "10 lat samotności", który był sygnowany szyldem Budka Suflera & Felicjan Andrzejczak.

- Jestem bardzo szczęśliwy że mam taką piosenkę w dorobku, bo to jest najprościej mówiąc, hicior na cztery pokolenia. To jest oczywiście bardzo przyjemne, ale też są takie momenty kiedy wolałabym tej piosenki nie śpiewać. Mam jeszcze sporo innych, równie wartościowych albo jeszcze ładniejszych - mówił o "Jolce" w rozmowie z Interią 74-letni obecnie wokalista.

Felicjan Andrzejczak i "Impregnowany ślad"

Singel "Impregnowany ślad" to wspólne dzieło towarzyszącemu Pawłowi Domagale kompozytora Łukasza Borowieckiego (muzyka) i Artura Andrusa (tekst).

Za teledysk odpowiada Janusz Tatarkiewicz, pracujący jako operator przy filmach "Świadectwo", "Nie lękajcie się" czy "Habit i zbroja". W klipie na gitarze zagrał Mikołaj Bogdański, na co dzień muzyk zespołu Adama Kalinowskiego, finalisty "The Voice of Poland" i ostatniego "Idola".



"Zdjęcia zostały zrealizowane w niezwykłej scenerii latarni morskich w Rozewiu. Ta wyjątkowa i magiczna przestrzeń, pełna śladów z przeszłości, stała się idealnym miejscem do zobrazowania odczuć zawartych w utworze" - czytamy w opisie.

