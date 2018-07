Fejz udostępnił debiutancką EP-kę "Odzwierciedlenie"

Debiutancka EP-ka tegorocznego Młodego Wilka trafiła w całości do sieci.

Fejz w teledysku "Nic za darmo / Piramida" /

"Odzwierciedlenie EP" to pierwszy materiał rapera Filipa Łuszcza, syna tragicznie zmarłego Magika, członka Kalibra 44 i Paktofoniki. Na płycie znalazło się dziewięć utworów, jej produkcją zajął się Samiryi, natomiast bonusowy utwór "Oni nie chcą" wyprodukował BoltBeats.

Materiał, który nagrywany był w latach 2016 - 2017, promują teledyski nagrane do utworów "#tumblrgirl" i "Oni nie chcą".

"Jest to dość specyficzny materiał i przede wszystkim można się na nim spodziewać mrocznego brzmienia" - opowiadał Fejz w wywiadzie z Mateuszem Natalim.



Przypomnijmy, że Fejz został w tym roku zaproszony do akcji Młode Wilki Popkillera, która ma za zadanie promować utalentowanych twórców hiphopowych. Oprócz pojawienia się w numerze grupowym "Nic za darmo / Piramida"), mody raper nagrał również numer "Muza", a jego produkcji podjął się GeezyBeatz.

Filip Łuszcz debiutował w 2015 roku utworami "Na co liczę", "Panaceum" i "Flaj". Zaraz po ich premierze pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat tego, czy syn tak legendarnego artysty udźwignie presję i porównania do swojego ojca.



"Nikt się nie spodziewał, jaki to może przynieść efekt. Nikt też nie chciał, aby zaszło to wtedy aż tak daleko, bo dopiero zaczynałem. Mimo, że było to obok mnie, to jednak na mnie wpływało i dawało mi motywację do działania, aby wziąć się za swoje rzeczy" - opowiadał w wywiadzie dla Popkillera.

