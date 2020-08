Fates Warning: Płyta "Long Day Good Night" w szczegółach

Tytani prog metalu z amerykańskiego Fates Warning szykują się do premiery nowego albumu.

Zespół Fates Warning przygotował nową płytę /materiały prasowe

Podopieczni Metal Blade Records nagrali najdłuższą płytę w swojej karierze, "Long Day Good Night", 13. longplay Fates Warning, trwa bowiem ponad 72 minuty. O nudzie nie może być jednak mowy.

“Różnorodna stylistycznie muzyka, którą skomponowaliśmy, odróżnia tę płytą od naszych pozostałych albumów. Mamy tu utwory ozdobione elektroniką, eterycznym klimatem, jak również trochę rzeczy z mocną, ofensywną pulsacją. Nie zabrakło też paru kompozycji o sporym ciężarze. Staraliśmy się podarować słuchaczowi cały wachlarz różnych rzeczy, w przeciwieństwie do albumu, na którym każdy utwór brzmi tak samo" - powiedział Ray Adler, wokalista Fates Warning.

"Jim (Matheos, gitarzysta) i ja przez ostatni rok praktycznie codziennie komponowaliśmy. Jestem bardzo zadowolony z rezultatu, jak i tej stylistycznej mieszanki. Można powiedzieć, że ten album jest odzwierciedleniem wszystkich lat wspólnej pracy" - dodał frontman grupy z Connecticut.

Gościnnie w sesji nagraniowej wzięli udział Mike Adbow, koncertowy gitarzysta Fates Warning, który zarejestrował kilka solówek, a także (w utworze "When Snow Falls") Gavin Harrson, perkusista Porcupine Tree / The Pineapple Thief. Prócz tego, w kompozycji "Under The Sun" - po raz pierwszy w ponad 35-letniej historii zespołu - usłyszymy pełną sekcję instrumentów smyczkowych. Materiał wyprodukowany przez Jima Matheosa zmiksował Joe Barresi.

Nowy album amerykańskiej formacji - współtworzonej przez basistę Joeya Verę (także w Armored Saint i Mercyful Fate) oraz perkusistę o swojsko brzmiącym nazwisku Bobby Jarzombek (Halford) - trafi na rynek 6 listopada.

"Sacrs", pierwszy singel z nowego longplaya Fates Warning, możecie sprawdzić poniżej:

Oto lista utworów albumu "Long Day Good Night":

1. "The Destination Onward"

2. "Shuttered World"

3. "Alone We Walk"

4. "Now Comes The Rain"

5. "The Way Home"

6. "Under The Sun"

7. "Scars"

8. "Begin Again"

9. "When Snow Falls"

10. "Liar"

11. "Glass Houses"

12. "The Longest Shadow Of The Day"

13. "The Last Song".