Fani złożyli pozew przeciwko Madonnie. Twierdzą, że nie dotrzymała umowy

Michael Fellows i Jonathan Hadden przed sądem federalnym na Brooklynie złożyli dokumenty, w których domagają się pozwania Madonny ( sprawdź! ) za... spóźnienie gwiazdy na jej koncert, który odbył się 13 grudnia 2023 r. w Nowym Jorku.

65-letnia Królowa Popu wyszła wówczas na scenę o godz. 22:30 lokalnego czasu, dwie godziny później, niż miał się rozpocząć koncert. Mężczyźni uznali, że to stanowi "złamanie umowy".

Madonna pozwana przez fanów. O co chodzi?

"The Guardian" informuje, że fani na skutek opóźnienia (całość zakończyła się o godz. 1 w nocy) mieli trudności z powrotem do domu, a następnego dnia mieli "wcześnie wstać do pracy". Z dokumentów dowiadujemy się również, że spóźnienie wpłynęło na ich zdolność do "zajęcia się obowiązkami rodzinnymi" następnego dnia.

Fellows i Hadden liczą na to, że pozew przyjmie formę zbiorową i dołączą się do niego inni fani, którzy czekali na występy gwiazdy podczas trwającej trasy "The Celebration Tour". Kolejne dwa koncerty - 14 i 16 grudnia - również rozpoczęły się z opóźnieniem.

Serwis polsatnews.pl przypomina, że w ubiegłych latach Madonna była już pozywana przez swoich fanów z powodu opóźnienia koncertu. Oba pozwy zostały jednak oddalone.

Madonna i jej problemy ze zdrowiem

Przypomnijmy, że wokalistka pod koniec czerwca 2023 roku trafiła na oddział intensywnej terapii po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w apartamencie. Miał to być skutek poważnej infekcji bakteryjnej i piosenkarkę trzeba było w szpitalu intubować. Ostatecznie po kilku dniach opuściła szpital, ale z powodu zdrowotnych zawirowań cały projekt koncertowy musiała przesunąć o trzy miesiące.

"Madonna ma bardzo wysokie oczekiwania co do tego, ile ciężkiej pracy jej ludzie włożą w to tournée. To bezkompromisowe podejście, ale ona jest równie surowa dla innych, jak dla siebie. Gwiazda, która wyjdzie na scenę, wygląda niesamowicie, brzmi niesamowicie i wystąpi niesamowicie" - opowiadał jej producent Stuart Price, który jest dyrektorem muzycznym całego tournée.



Trasa "The Celebration Tour" to sceniczne podsumowanie kariery Madonny i jak podkreślają jej współpracownicy "odzwierciedla drogę od jej początków w Nowym Jorku i poznawania sceny, przez macierzyństwo, duchowe przebudzenie, po wszystkie wzloty i upadki".W sumie zaplanowano blisko 80 występów - za nami część europejska, a od połowy grudnia 2023 r. Madonna występuje w Ameryce Północnej. Ostatnie pięć koncertów odbędzie się w Meksyku w drugiej połowie kwietnia.