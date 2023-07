Stowarzyszenie OGAE to międzynarodowy klub zrzeszający fanów Eurowizji.



Konkurs Eurowizji to nie tylko odbywający się w maju wielki finał. Dla zagorzałych wielbicieli to również inne plebiscyty muzyczne, które umilają czas oczekiwania na kolejną eurowizyjną imprezę.



Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji (OGAE) organizuje m.in. Konkurs Piosenki OGAE. Formuła polega na tym, że osoby zrzeszone w poszczególnych klubach mogą wystawiać własne propozycje piosenek ze swojego kraju.



OGAE Song Contest wraca po zeszłorocznym odwołaniu

OGAE Song Contest organizowany jest od 1986 roku. W 1998 roku pierwsze miejsce zdobyła Natalia Kukulska z piosenką "Im więcej ciebie, tym mniej".

W 2022 roku reprezentantką Polski była Doda z utworem "Fake Love". Konkurs został jednak odwołany ze względu na kontrowersje związane z udziałem Rosji w całym przedsięwzięciu.

Z udziałem rosyjskiego duetu nie zgodziła się Ukraina, a za nią poszły stowarzyszenia z Polski, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Po odwołaniu plebiscytu jego gospodarzem w 2023 roku została ponownie Australia.



Margaret reprezentantką Polski na OGAE Song Contest 2023. Wygrała z Jannem

W tym roku Polskę w plebiscycie reprezentować będzie Margaret z utworem "Tańcz głupia". Jak informuje eurowizja.org do rywalizacji stanęło 21 piosenek. Wokalistka i była trenerka "The Voice of Poland" wygrała m.in. z Jannem ("Need a Break") i Dodą ("Pewnie już wiesz").

Piosenka wokalistki będzie rywalizować m.in. z utworem Kylie Minogue "Padam Padam", który został zgłoszony przez Australijczyków. Wyniki tegorocznego plebiscytu poznamy w listopadzie.



Clip Margaret Tańcz głupia

Jann wielkim przegranym Eurowizji? Dostał drugą szansę

Przypomnijmy, że w tym roku w konkursie Eurowizji Polskę reprezentowała Blanka z numerem "Solo". Jej wybór wywołał mnóstwo kontrowersji. Więcej o całej sprawie przeczytacie TUTAJ . Drugie miejsce w preselekcjach zajął Jann z numerem "Gladiator", który był zdecydowanym faworytem publiczności.

Wokalista otrzymał jednak szansę na ponowne reprezentowanie Polski, tym razem z w konkursie OGAE Second Chance 2023. Wyniki plebiscytu "drugich szans" poznamy również jesienią tego roku. Warto dodać, że Polak jest jednym z faworytów do zwycięstwa całej rywalizacji.