"Jesteśmy zdruzgotani ogłaszając Wam niewiarygodną i szokującą wiadomość, że nasza piękna Danielle Moore zmarła w nagłych i tragicznych okolicznościach. (...) Sami nie możemy uwierzyć w te wiadomości i wiemy, że będziecie czuć podobnie. Dała nam tak wiele i tak bardzo ją kochamy. Nasze serca są złamane. Potrzebujemy czasu, aby przetworzyć to, co się stało. Danielle prowadziła życie napędzane miłością współczuciem dla społeczności i muzyką. Przeżyła największe życie. Będziemy za nią tęsknić całym sercem" - czytamy.

Wokalistka dołączyła do Crazy P w 2002 r. Początkowo za projektem stali Chris Todd i Jim Baron, a z czasem skład poszerzył się do pięciu osób. Dorobek formacji z Nottingham zamyka album "Age of the Ego" z 2019 r.