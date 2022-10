"Pomóż Markowi - powrót do godnego życia w twoich rękach!" - to tytuł zbiórki na rzecz współzałożyciela grupy Włochaty.



Muzyk w kwietniu 2021 roku został brutalnie pobity, dwa miesiące spędził w szpitalu w stanie krytycznym. Marek przeszedł ratującą życie operację usunięcia ostrego krwiaka podtwardówkowego. Do końca nie było wiadomo czy przeżyje. Po operacji okazało się, że u byłego gitarzysty zdiagnozowano niedowład czterokończynowy, zaburzenia mowy, dysfagię i krwawienie podpajęczynówkowe. Po kolejnej operacji - rekonstrukcji połowy czaszki, Marek potrzebuje codziennej rehabilitacji, pracy z neurologopedą, wsparcia psychologicznego.



Reklama

"Tylko systematyczna i długotrwała rehabilitacja, niedostępna na NFZ może ułatwić mu funkcjonowanie w życiu. Prywatny sektor służby zdrowia stał się jedyną nadzieją na jakiekolwiek godne życie. Aktualnie Marek uczy się chodzić i mówić, emocjonalnie jest na poziomie dziecka. W trakcie pobicia wybito mu niemal wszystkie zęby, których wstawienie jest również bardzo kosztowne. Ich brak dodatkowo odbija się negatywnie na jego mowie. W domu z zaciśniętymi kciukami czeka na niego żona i czternastoletni syn, któremu bardzo brakuje ojca" - czytamy w opisie zbiórki.

Marek znany jako Fagas był jednym z założycieli grupy Włochaty, początkowo (pod koniec lat 80.) działającej pod nazwą Włochaty Odkurzacz. Z punkowej formacji odszedł w 1997 r.

"Marka poznałem w 1 klasie technikum, rok 1985; jeden z nielicznych punków w szkole. Właściwie od razu się zakumplowaliśmy. To Fagas zaprezentował mi szeroką gamę punk rocka. Przypomnę, że były to czasy gdzie muzyka krążyła właściwie tylko na pożyczanych z rąk do rąk kasetach. Tego samego roku, któregoś dnia, od słowa do słowa, padła propozycja 'załóżmy kapelę!'. I tak oto zaczęła się historia zespołu Włochaty" - wspomina tamte czasy Jeż, basista występujący w zespole od samego początku.