16 marca na mieszczącym się w Buenos Aires cmentarzu British Cemetery odbyła się ceremonia odsłonięcia ławki ku pamięci Liama Payne'a . Ten niecodzienny pomnik powstał z inicjatywny fanów zmarłego tragicznie wokalisty One Direction , który 16 października 2024 r. wypadł z balkonu na trzeci piętrze hotelu w stolicy Argentyny.

Na ławce upamiętniającej Liama Payne'a argentyńscy fani wokalisty umieścili inskrypcję zainspirowaną słowami jednego z utworów One Direction zatytułowanego "History" . "Ciebie i nas łączy spora historia. Nie odpuszczaj więc, bo razem możemy więcej. Możemy żyć wiecznie, Liam" - czytamy.

Podczas ceremonii odsłonięcia pamiątkowej ławki, fani wspominali tragicznie zmarłego Payne'a. "Wiele znaczy dla fanów posiadanie takiego miejsca i ławki poświęconej Liamowi. To tutaj Liam spędził swoje ostatnie dni w Argentynie. W kaplicy, w której spoczął, zanim został przewieziony do ojczystego kraju" - mówi portalowi Daily Mail 26-letnia Luana Bustamante, jedna z fanek muzyka One Direction.