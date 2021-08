Exodus: Album "Persona Non Grata" w szczegółach

Album "Persona Non Grata" nagrano w Lake Almanor w Kalifornii we współpracy z inżynierem dźwięku Steve'em Lagudim. Nad całością produkcji i miksem czuwał brytyjski fachowiec Andy Sneap.



Okładkę pierwszej od siedmiu lat płyty thrashmetalowców z Bay Area zaprojektował - już po raz trzeci - szwedzki artysta Pär Olofsson.

Nowy longplay Exodus trafi na rynek 19 listopada nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo, boks z dodatkowym materiałem wideo).

Dodajmy, że w lipcu Tom Huntington, walczący z chorobą nowotworową perkusista Exodus, przeszedł pomyślnie resekcję żołądka i aktualnie wraca do zdrowia po operacji. Jego tymczasowym zastępcą został John Tempesta, bębniarz Exodus z przełomu lat 80. i 90.



Teledysk do premierowej kompozycji "The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)" Exodus możecie zobaczyć poniżej:



Na albumie "Persona Non Grata" usłyszymy następujące utwory:



1. "Persona Non Grata"

2. "R.E.M.F."

3. "Slipping Into Madness"

4. "Elitist"

5. "Prescribing Horror"

6. "The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)"

7. "The Years Of Death And Dying"

8. "Clickbait"

9. "Cosa Del Pantano"

10. "Lunatic-Liar-Lord"

11. "The Fires Of Division"

12. "Antiseed".