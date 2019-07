exMaanam: Aga Bieńkowska zastąpiła Karolinę Gibki

Aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu Aga Bieńkowska zastąpiła Karolinę Gibki w zespole ExMaanam tworzonym przez byłych muzyków grupy Maanam.

Ryszard Olesiński (exMaanam) i Kamil Sipowicz, mąż Kory /Justyna Rojek / East News

Przypomnijmy, że grupę exMaanam (początkowo pod nazwą Złoty Maanam) tworzą: gitarzysta Ryszard "Placho" Olesiński i perkusista Paweł Markowski (grali w Maanamie do 2003 roku), basista Bogdan Wawrzynowicz (w Maanamie grał od 2004 roku - płyta "Znaki szczególne"), który zastąpił Bogdana Kowalewskiego (odszedł z zespołu w 1992 roku po ciężkim wypadku samochodowym) oraz Waldemar Dąże - pojawił się w miejsce Krzysztofa Zawadki, byłego gitarzysty Oddziału Zamkniętego, T.Love i Porter Band.

Pierwszą wokalistką była Karolina Leszko, którą zmarły w maju 2013 r. gitarzysta Maanamu Marek Jackowski dostrzegł w "Szansie na sukces".

Krótko po śmierci Kory (28 lipca 2018 r.) okazało się, że jest szansa na porozumienie pomiędzy mężem wokalistki - Kamilem Sipowiczem a muzykami tworzącymi od 2014 r. zespół Złoty Maanam. Spór został oficjalnie zakończony 17 stycznia podczas uroczystości odsłonięcia w Warszawie muralu z wizerunkiem Kory.

Dokument podpisali Kamil Sipowicz, gitarzysta Ryszard "Placho" Olesiński i perkusista Paweł Markowski. Czytamy w nim, że Złoty Maanam występować będzie pod nazwą exMaanam.

Strony oświadczyły także, że poprzez koncertowanie i realizacje przyszłych projektów muzycznych nawiązujących do twórczości zespołu Maanam, chcą kultywować pamięć i wyjątkową twórczość artystów: Olgi Jackowskiej i Marka Jackowskiego.

Wtedy poinformowano, że Karolinę Leszko zastąpiła Karolina Gibki. Teraz okazało się, że wokalistka zdecydowała się opuścić zespół, skupiając się na teatrze i grze aktorskiej.

"Osobiście jestem wdzięczny Karolinie za to, że poinformowała mnie o swojej decyzji na początku naszego wspólnego koncertowania i uważam, że to właściwa decyzja. Miejsce Karoliny zajmuje Aga Bieńkowska, obecnie aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Aga to wielce utalentowana charyzmatyczna aktorka śpiewająca i mająca na swym koncie wiele ról pierwszoplanowych w muzycznych spektaklach. Obdarzona jest wręcz niebywałą energią, którą w sposób autentyczny prezentuje na scenie a jej kunszt wokalny po pierwszej próbie nas oczarował" - informuje Ryszard "Placho" Olesiński.

"Aga po prostu ma w sercu rock and rolla i nie musi go udawać. Od lat wręcz zakochana w piosenkach Maanamu, które śpiewała występując na swoich koncertach. Jest tak perfekcyjna i profesjonalna w tym co robi, że po dwóch próbach jesteśmy gotowi wspólnie występować. Praca z tak artystycznie dojrzałą osobą to czysta przyjemność. Bardzo się cieszę, że Aga przyjęła moje zaproszenie do współpracy i bardzo jej za to dziękuję. Szkoda, że nie udało się nam spotkać na naszym 'castingu' wcześniej, ale zobowiązania zawodowe Agi stanęły wtedy na przeszkodzie" - dodaje gitarzysta exMaanam.

Pochodząca z Mazur Agnieszka Bieńkowska ma w dorobku m.in. statuetkę Kreatona i nagrodę im. Leny Starke.

"Oddana scenie od dziecka, potrafiąca połączyć wokalne, ruchowe i aktorskie umiejętności w jedną zwartą całość, a przy okazji energetyczna bomba, zawsze dająca z siebie 200%... a nawet więcej!" - zachwala nową wokalistkę zespół.



