Ex Deo: Album "The Thirteen Years Of Nero" gotowy

Symfo-deathmetalowy projekt Ex Deo z Kanady wypuści pod koniec sierpnia czwarty longplay.

Zespół Ex Deo przygotował nowy materiał /Maurizio Iacono /materiały prasowe

"The Thirteen Years Of Nero", nowy album projektu Maurizio Iacono, frontmana Kataklysm, po raz kolejny wyprodukował Jean-François Dagenais, gitarzysta macierzystej formacji lidera Ex Deo.

Na perkusji usłyszymy tym razem Amerykanina Jeramiego Klinga, muzyka znanego m.in. z Venom Inc., The Absence i Ribspreader. Orkiestracją zajął się Clemens "Ardek" Wijers, klawiszowiec niderlandzkiego zespołu Carach Angren spod znaku symfonicznego black metalu.

Autorem okładki czwartej płyty Ex Deo jest Seth Siro Anton, grający na basie wokalista greckiego Septicflesh.

W utworze "Boudicca (Queen Of The Iceni)" wystąpiła gościnnie Brittney "Slayes" Hayes, wokalistka powermetalowej grupy Unleash The Archers z Kanady.

Pierwszy od czterech lat album Ex Deo ujrzy światło dzienne 27 sierpnia w barwach austriackiej Napalm Records (CD, na winylu).

Z właśnie opublikowanym teledyskiem do nowego utworu "Imperator" Ex Deo możecie się zapoznać poniżej:

Na płycie "The Thirteen Years Of Nero" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "The Fall Of Claudius"

2. "Imperator"

3. "The Head Of The Snake"

4. "Boudicca (Queen Of The Iceni)"

5. "Britannia: The 9th At Camulodonum"

6. "Trial Of The Gods (Intermezzo)"

7. "The Fiddle & The Fire"

8. "Son Of The Deified"

9. "What Artist Dies In Me..."

10. "The Revolt Of Galba".