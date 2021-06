Ewelina Lisowska błyszczy w stroju kąpielowym. "Mam ochotę mieć fałdki i być leniem"

Popularna wokalistka Ewelina Lisowska po raz kolejny podzieliła się ze swoimi fanami zdjęciami z wakacyjnych podróży. Tym razem obrała kierunek na południe.

Ewelina Lisowska odpoczywa we Włoszech AKPA

Ewelina Lisowska popularność zdobyła występując w programach talent show.



Udział w drugiej edycji programu "X Factor", w którym, startując pod opieką Tatiany Okupnik, zaszła najdalej spośród solowych wokalistek, przyniósł jej uznanie i rozpoznawalność. Z show odpadła tuż przed finałowym odcinkiem.

Na swoim koncie ma cztery albumy studyjne, a dwa z nich - "Aero-Plan" oraz "Nowe horyzonty" - pokryły się złotem.

Ponadto wokalistka może pochwalić się takimi przebojami jak "W stronę słońca" i "Prosta sprawa".

W listopadzie 2015 r. w parze z Tomaszem Barańskim wygrała program "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. W tej samem stacji zajęła trzecie miejsce w 12. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", wygrywając w odcinkach jako Edyta Górniak i Justyna Steczkowska.



Od czasu występu w telewizji ma wierne grono fanów, z którym pozostaje w kontakcie między innymi dzięki mediom społecznościowym.



Teraz na jej profilu pojawiła się seria wakacyjnych zdjęć z Włoch. Wokalistka odwiedziła popularne wśród turystów miasto Sorrento w pobliżu Neapolu.

Furorę (prawie 20 tys. polubień) zrobiła fotografia w białym kostiumie kąpielowym.

"Nikt nie potrzebuje niczyjej reprymendy, by coś w sobie zmieniać. Zmiany muszą zachodzić w środku, a nie pod presją otoczenia. Każda z nas ma wybór i wie co jest dla niej dobre lub co jest jej w danym momencie potrzebne. Ja obecnie mam ochotę mieć fałdki i być leniem. Nie jest to niczyja sprawa, tylko moja" - napisała wokalistka.

"Dzisiaj miałam ochotę się wystroić (jak Bijons), ale gdy wrócę do domu chętnie wskoczę w swoje gumowce, wypuszczę rano kury i nakarmię zwierzaki. Lubię podkreślać swoją kobiecość, ale nie da się ukryć, że najbardziej szczęśliwa jestem w dresie. Niech każda będzie taka jaką chce być" - dodała w motywacyjnym wpisie.