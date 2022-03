Choć jej kariera po zajęciu drugiego miejsca w programie "Idol" (2002 rok) zapowiadała się zachęcająco, wokalistka szybko zniknęła ze sceny. Zanim to jednak nastąpiło udało jej się nagrać dwa albumy "Przeznaczenie" i "Nie znasz mnie", wylansować w 2003 roku piosenkę "Żałuję", a kolejnych pięciu latach nagrać m.in. duety z Arturem Gadowskim i Łukaszem Zagrobelnym (przebój "Nie kłam, że kochasz mnie" - z filmu "Nie kłam kochanie").

W 2015 roku pojawiły się informacje o powrocie wokalistki do branży muzycznej i wzmianki o nowej płycie. Sama Ewelina Flinta to potwierdziła zdradzając też, dlaczego odsunęła się na dłuższy czas w cień.

Reklama

"Doszłam do takiego momentu, kiedy miałam ochotę po prostu się schować. Potrzebowałam odpocząć od show-biznesu i nabrać do niego dystansu. Teraz, po tylu latach obserwacji, jak to wygląda z boku, czuję się dużo mądrzejsza. Mimo że nie pojawił się nowy album cały czas grałam koncerty, więc kontakt z publicznością trwał nieprzerwanie" - powiedziała. Ostatecznie o wokalistce znów ucichło.

Ewelina Flinta kończy 40 lat 1 / 13 Ewelina Flinta przedstawiła się szerokiej publiczności w 2002 roku, po zajęciu drugiego miejsca w programie "Idol". Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

Teraz na Instagramie piosenkarki pojawiło się ogłoszenie, które ucieszy jej fanów. "Nowy rozdział! Z ogromną przyjemnością ogłaszam, że zaczynam współpracę z agencją Echo Production. To management artystyczny, agencja koncertowa i wydawnictwo. Tworzy ją grupa mega kreatywnych i nieustraszonych ludzi! Echo współpracuje m.in. z: Mazolewskim, Meek Oh Why?, Bisz/Radex, Chlopcy Kontra Basia, Adam Nowak i Akustyk Amigos" - napisała.

"Dziękuję wszystkim, którzy cierpliwie czekali... Więcej newsów wkrótce!" - dodała. Do posta dołączony jest fragment nowego nagrania.

Clip Ewelina Flinta Żałuję