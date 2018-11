Ewa Farna pokazała zdjęcie mamy: Największa fanka [INSTAGRAM]

Na najnowszym zdjęciu na instagramowym profilu Ewy Farnej możemy zobaczyć jej mamę - Karin.

Ewa Farna pokazała zdjęcie swojej mamy /Jacek Domiński / Reporter

Zdjęcie zostało podpisane "Dobra mama".



Karin Farna ubrana jest w koszulkę z napisem "Kocham Ewę Farną".

Ewa Farna dodała też hasztagi takie jak m.in. "#dobrygust" i "#najwiekszafanka".

Zdjęcie zebrało prawie 10 tys. polubień.

Wcześniej Ewa wrzucała wspólne zdjęcia z mamą z wakacji w Hiszpanii i Izraelu.



Ewa Farna to jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju, ale i w sąsiednich Czechach.

Już jako nastolatka została dostrzeżona przez Leszka Wronkę, który do 2016 roku był jej menedżerem.

Polskiej publiczności dała poznać się dzięki swojemu brawurowemu występowi w "Szansie na sukces", który zapewnił jej zwycięstwo. Farna pojawiła się w programie w 2006 roku i miała wtedy 12 lat.

Na naszym rynku debiutowała w 2007 roku płytą "Sam na sam", a obecnie ma na swoim koncie już w sumie dziewięć albumów studyjnych (cztery nagrane w języku czeskim, a pięć po polsku, ostatni "Inna" ukazał się w 2015 roku) i takie hity jak: "Cicho", "Ewakuacja", "Nie przegap", "Na ostrzu" i "Wszystko albo nic".



Przez ostatnie lata Farna przeszła nie tylko ogromną metamorfozę wizerunkową, ale i muzyczną. Sceny i studia nagraniowe to jednak nie jedyne miejsca, w których piosenkarska się spełnia. 25-latka prowadziła audycję "To lubię" w stacji RMF FM, była jurorką w "X Factorze" i "Idolu" oraz trenerką w "Bitwie na głosy", a w 2016 roku podłożyła głos do bohaterki filmu "Sing" Ash.



Ostatnio była kapitanem jurorów w nowym show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Zobacz, jak zmieniała się Ewa Farna:

Prywatnie Farna jest żoną Martina Chobota - gitarzysty z jej zespołu. Para pobrała się w tajemnicy we wrześniu 2017 roku.



