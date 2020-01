Ewa Farna i Smolasty razem. Zobacz teledysk "Pełnia" [TEKST]

Do sieci trafił utwór "Pełnia" - duet Ewy Farnej i Smolastego.

Smolasty i Ewa Farna na okładce singla "Pełnia" /Warner Music Poland

10 stycznia przypada pierwsza pełnia Księżyca w 2020 roku.

Tego dnia do sieci trafiła piosenka "Pełnia".

"Spotkanie artystów reprezentujących dwa zupełnie różne muzyczne światy, zaowocowało energetycznym utworem" - czytamy.

Znany z takich przebojów, jak "Fake Love" ( sprawdź! ), "Uzależniony" ( posłuchaj! ) czy "Raj" ( sprawdź! ) Smolasty do współpracy zaprosił Ewę Farną.

"Ostatnio zdałem sobie sprawę, że jeszcze nigdy nie miałem okazji zrobić duetu z wokalistką. Myśląc o 'Pełni' aż się o to prosiło. Zastanawiałem się kto idealnie wpasuje się do tego klimatu i od razu do głowy przyszedł mi 'pazur' w głosie Ewy, która co prawda ostatnio z wiadomych względów zrobiła sobie przerwę, ale tym bardziej cieszy mnie fakt, że skorzystała z mojego zaproszenia" - tak mówi Smolasty o Ewie Farnej.

Clip Smolasty Pełnia - & Ewa Farna

Wspomniane "wiadome względy" to ciąża i narodziny pierwszego dziecka wokalistki. W czerwcu 2019 r. na świat przyszedł syn Farnej i jej męża, gitarzysty Martina Chrobota - Artur.

Ewa Farna na konferencji przed Top of The Top Sopot Festival 2019 1 / 7 Ewa Farna na konferencji przed Top of The Top Sopot Festival 2019 Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

"Mega się cieszę, że Smolasty zaprosił mnie do współpracy, bo od razu wkręciłam się w ten numer. Na współpracę decyduję się zawsze dopiero na podstawie piosenki, konkretu, więc słysząc to byłam podekscytowana, że Smolasty pomyślał akurat o matce na rodzicielskim. Mam nadzieje, że moim fanom wpadnie w ucho tak jak mi - ja nie mogę się jej pozbyć od tygodnia" - dodaje Ewa Farna.

Smolasty w 2018 r. wydał debiutancki album "Fake Love". Longplay uzyskał status złotej płyty. Wszystkie single promujące ten krążek pokryły się platyną.

Norbert Smoliński to producent, wokalista, autor tekstów oraz raper. Szerszej publiczności dał się poznać jako współproducent płyty Kaza Bałagane "LOT022". Na swoim koncie ma EP-ki "Byłem, jestem, będę" oraz mixtape'y "Mr Hennesy" i "Los". Smolasty był też uczestnikiem piątej edycji Młodych Wilków.