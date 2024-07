Scorpions, ikona rocka z Niemiec, wielokrotnie odwiedzała Polskę, za każdym razem przyciągając tłumy fanów. Ich koncerty to niepowtarzalna okazja, aby usłyszeć na żywo niezapomniane przeboje takie jak "Still Loving You" i "Wind Of Change". W ramach Warsaw Rocks na scenie pojawi się także Europe, znane z hitu "The Final Countdown", projekt Omega Testamentum, grający repertuar węgierskiej Omegi, a także nasz rodzimy zespół Dżem.