Dziennik "New York Post", którego dziennikarz miał wgląd w serial przed jego emisją, podaje, że Evan Rachel Wood zaszła w ciążę z Marilynem Mansonem w 2011 roku, gdy pracowała nad miniserialem HBO "Mildred Pierce". Jak przyjął wieść o tym, że partnerka zdecydowała przerwać ciążę?

"Ulotnił się na czas aborcji. Byłam taka smutna i przestraszona. Oczywiście, wierzę, że to kobieta ma prawo decydować, ale nie oznacza to, że ta decyzja nie była druzgocąca..." - miała wyznać Wood w drugim odcinku "Phoenix Rising".

"Zaraz po zabiegu powiedział do mnie: 'Zrób mi kolację'. Pamiętam, że odpowiedziałam, że powinnam odpoczywać, bo moje ciało przeszło traumę i są tego konsekwencje. Ale nie obchodziło go to" - wspomina Wood.

Reklama

Evan Rachel Wood miała myśli samobójcze po aborcji

Jej ciąża była trudna do uniknięcia, zważywszy, że, jak mówi w dokumencie, Manson zawsze "odmawiał zakładania prezerwatywy".

Po usunięciu ciąży zaczęła mieć myśli samobójcze. "Poszłam do łazienki, wzięłam szklankę, rozbiłam ją na podłodze i po prostu zaczęłam dłubać w nadgarstkach tak mocno, jak tylko mogłam" - opisuje moment, gdy chciała odebrać sobie życie.

Toksyczna relacja z Marilynem Mansonem

Wood rozstała się z muzykiem ponad 10 lat temu. W lutym ubiegłego roku oskarżyła Mansona o to, że gdy byli parą, stosował wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną. Wkrótce pojawiły się kolejne kobiety, który zarzuciły rockmanowi to, że też były przez niego prześladowane. Biuro szeryfa Los Angeles wszczęło śledztwo przeciw piosenkarzowi. Jednak nie postawiono mu żadnych zarzutów.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marilyn Manson Heart Shaped Glasses