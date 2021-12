Evan Rachel Wood jest w trakcie sprawy sądowej ze swoim byłym mężem, brytyjskim aktorem Jamiem Bellem. Sąd ma do rozstrzygnięcia kwestię opieki nad ich dzieckiem, 8-letnim synem, Jackiem. Jak dowiedział się dziennik "Daily Mail", w kwietniu w toku rozprawy aktorka zeznała, że Marilyn Manson groził, że zgwałci jej syna. Miał dopuścić się tej groźby po tym, jak Wood oskarżyła go w lutym o znęcanie się nad nią fizycznie i psychicznie, kiedy byli jeszcze parą.

"Obawiałam się, że będzie szukał zemsty na mnie, moim synu i członkach mojej rodziny, za to, że zeznawałam przeciwko niemu" - stwierdziła przed sądem.

Reklama

Aktorka potraktowała groźbę poważnie. W swoim domu w Los Angeles zainstalowała kuloodporne okna, stalowe drzwi i ogrodzenie, zatrudniła też ochroniarzy, a na zewnątrz biegały psy obronne. Ostatecznie przeniosła się z synem z Miasta Aniołów do Nashville w Tennessee. Tymczasem Bell podejrzewał, że ta przeprowadzka była jedynie sposobem Wood na to, by odseparować syna od ojca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Totoszko jako Marilyn Manson INTERIA.PL

Wood powiedziała również, że rozmawiała z inną ofiarą Mansona i ta przyznała, że muzyk posiada zdjęcia jej dzieci oraz numery ich ubezpieczenia.

"Mam wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby je zniszczyć" - miał powiedzieć tej kobiecie.

W lutym biuro szeryfa Los Angeles wszczęło śledztwo przeciw Mansonowi w sprawie przemocy domowej, jaką miał stosować wobec różnych kobiet. Jak to tej pory, nie postawiono mu jednak żadnych zarzutów. W ubiegłym tygodniu dochodzenie weszło w kolejny etap, gdy przeszukano mieszkanie muzyka. Równolegle ze śledztwem cztery kobiety wytoczyły mu sprawy cywilne, domagając się odszkodowań.