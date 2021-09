Eurowizja Junior 2021: Marysia Stachera zwyciężczynią pierwszego odcinka programu "Szansa na sukces"

Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2020 odbyła się 29 listopada w studiu TVP w Warszawie. To efekt wygranej Viki Gabor w poprzednim konkursie w Gliwicach. Był to drugi triumf Polski z rzędu w tym konkursie, bo w 2018 r. Eurowizję dla Dzieci wygrała Roksana Węgiel.



W związku z pandemią koronawirusa, część nadawców zdecydowała się wycofać z tej edycji konkursu (mowa o m.in. Portugalii, Włoszech, Irlandii, Walii, Albanii i Australii). Ostatecznie do rywalizacji stanęło 12 uczestników.



Polskę reprezentowała 10-letnia wówczas Ala Tracz, która wykonała piosenkę "I'll be standing". Autorami nagrania są Gromee (muzyka) i jego żona Sara Chmiel-Gromala, wokalistka grupy Łzy



Laureatką Eurowizji Junior 2020 została 11-letnia Valentina z Francji z piosenką "J'imagine". Ala Tracz ostatecznie zajęła 9. miejsce w klasyfikacji generalnej.



Reklama

"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020" - finał 1 / 13 Viki Gabor i Ala Tracz Źródło: AKPA udostępnij

Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021: Kiedy i gdzie oglądać?

Tegoroczna edycja odbędzie się wyjątkowo późno, bo dopiero 19 grudnia 2021 r. Widowisko zostanie zorganizowane w La Seine Musicale w Paryżu (Francja).

Polski reprezentant podobnie jak w ubiegłych latach zostanie wyłoniony w telewizyjnym programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". TVP2 wyemituje cztery odcinki - trzy nagrane wcześniej półfinały (w każdym z nich wystąpi po siedmiu uczestników) oraz finał na żywo (26 września).

Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021: Marysia Stachera pierwszą finalistką!

Za nami pierwszy odcinek programu. W skład jury weszli: Cleo, Misha Kostrzewski (juror i choreograf znany z programu "You Can Dance - Nowa Generacja") oraz Marianna Józefina Piątkowska (rzeczniczka polskiego jury na Eurowizji Junior 2019 i 2020).



Siedmiu uczestników w pierwszym odcinku "Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2021" wykonało najpopularniejsze eurowizyjne przeboje. W konkursie rywalizowali: Zuzanna Gajor ("Anyone I want to be"), Gabrysia Frątczak ("If I were sorry"), Marysia Stachera ("Arcade"), Idalia Orman-Borucka ("Superhero"), Paulina Ładosz ("Fairytale"), Emilia Zuzanna Głodek ("I'll be standing") oraz Krystian Gizicki ("Save your kisses for me").



Jury zdecydowało, że najlepiej zaprezentowała się Marysia Stachera. "Przede wszystkim ujęłaś nasze serca tą lekkością i radością śpiewania" - komentowała Cleo.





Wideo REPRISE: Marysia Stachera - Arcade (Szansa na Sukces, Junior Eurovision 2021 Poland)

Eurowizja Junior 2021: Kto weźmie udział?

Do półfinałów zakwalifikowano łącznie 21 uczestników. Wśród nazwisko nie brak młodych wokalistów znanych z poprzednich edycji programu "The Voice Kids" (do tej pory uczestnicy tego show często próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji Junior). Są to m.in. Grześ Stachera, Mikołaj Jabłoński czy Tatiana Kopala.



Wciąż oficjalnie nie wiadomo, czy w "Szansie na sukces" wystartuje Sara Egwu-James, zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice Kids", przez wielu internautów uważana za główną faworytkę do zwycięstwa w eliminacjach.



Instagram Post

Eurowizja Junior 2021 - prowadzący i jurorzy

Polskie preselekcje prowadzi Marek Sierocki, który w kwietniu w trybie awaryjnym zastąpił Artura Orzecha. Muzyczny dziennikarz i prezenter związany jest z "Teleexpressem", a od 2020 r. sprawuje funkcję dyrektora artystycznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku był jednym z komentatorów "dorosłego" Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie.

W kolejnych odcinach w jury zasiądą: Ida Nowakowska (współprowadząca Eurowizji Junior 2019 i 2020), Viki Gabor (zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019), Maryla Rodowicz (jurorka kilku polskich preselekcji do dorosłej Eurowizji, nowa trenerka "The Voice of Poland") oraz Ala Tracz (reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020) i Ray Wilson (mieszkający w Polsce wokalista i gitarzysta, znany m.in. z grupy Genesis).