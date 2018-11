Eurowizja Junior 2018: Zobacz zwycięski występ Roksany Węgiel

Poniżej możecie zobaczyć występ Roksany Węgiel podczas Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018.

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję dla Dzieci 2018 /EPA/TATYANA ZENKOVICH / PAP

Reprezentująca Polskę Roksana Węgiel, laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids", z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia.

Wideo Roksana Węgiel - Anyone I Want To Be - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2018

Reklama

Tegoroczny konkurs Eurowizji dla Dzieci (Eurowizja Junior) odbył się w niedzielę 25 listopada w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw.

O końcowej klasyfikacji decydowały głosy profesjonalnego jury (każdy kraj reprezentują trzy osoby z muzycznej branży oraz dwójka dzieci - Saszan, Damian Ukeje, Majka Jeżowska oraz dwie uczestniczki ostatniej edycji "The Voice Kids": Zuzanna Janik i Milena Grigorian) oraz wyniki głosowania w internecie na oficjalnej stronie konkursu.

W głosowaniu jury Polka zajęła 7. miejsce, jednak dzięki punktom od publiczności Roksana Węgiel awansowała na sam szczyt.

Zdjęcie Wyniki końcowe Eurowizji dla Dzieci 2018 /

Eurowizyjny utwór Roksany Węgiel nosi tytuł "Anyone I Want To Be" i jest wykonywany w dwóch językach - polskim i angielskim.

Clip Roksana Węgiel Anyone I Want To Be

Sprawdź słowa piosenki "Anyone I Want To Be" w serwisie Teksciory.pl