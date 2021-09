Eurowizja 2022: znamy zasady wyboru polskiego kandydata!

Szukanie reprezentanta na 66. Eurowizję już trwa. Telewizja Polska poinformowała, że podobnie jak przed rokiem zwycięzca eliminacji zostanie wybrany podczas wewnętrznych eliminacji, organizowanych za zamkniętymi drzwiami.

Eurowizja 2021 - finał 1 / 49 Maniża (Rosja) Źródło: Getty Images Autor: Dean Mouhtaropoulos udostępnij

Konkurs Piosenki Eurowizji cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza u polskich widzów i wtedy, gdy szanse na zwycięstwo są duże. W ubiegłym roku Rafał Brzozowski reprezentował Polskę z piosenką "The Ride" ( sprawdź! ). Piosenkarz został wybrany na reprezentanta w wewnętrznym konkursie TVP, a nie jak to miało miejsce w przeszłości, podczas koncertu eliminacyjnego, gdy decydują widzowie.

Reklama

Takie rozwiązanie było krytykowane, ale z drugiej strony cieszyło się też popularnością - niektórzy sądzą, że decyzje widzów nie zawsze są dobre, a telewizja ma szansę zaopiekować się jednym artystą od początku do końca.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2021: W Rotterdamie kończą się przygotowania do konkursu AFP

Eurowizja 2022 - zasady zgłoszeń

Z informacji przedstawionych na stronie Eurowizji wynika, że artyści mogą zgłaszać się do eliminacji do 20 listopada 2021 roku do godziny 22. Poza zgłoszeniem osobowym, należy też przesłać w formacie MP3 utwór, który miałby reprezentować Polskę podczas konkursu. Taka piosenka nie może być upubliczniana komercyjnie przed 1 września 2021 roku, nie może też mieć charakteru politycznego czy dyskryminacyjnego. Telewizja Polska zaleca też, żeby wykonawca był autorem lub współautorem utworu, ale nie jest to konieczny wymóg.

Instagram Post

Preselekcje będą prowadzone w dwóch etapach - najpierw jury wybierze ścisłych finalistów, a następnie każdy z pięciu jurorów wytypuje do kolejnego etapu swoich trzech faworytów. Będą oni też mogli dodać jednego finalistę spoza zebranych zgłoszeń.

W drugiej rundzie znajdzie się od 3 do 15 artystów, a ich utwory będą oceniane w skali od 1 do 10. Polskę będzie reprezentować ten artysta, który zdobędzie najwięcej punktów. Jeśli doszłoby do remisu, to zwycięzcę wybierze przewodniczący komisji konkursowej. Nazwisko nowego reprezentanta bądź reprezentantki poznamy najpóźniej do 2 stycznia 2021 roku.

Edyta Górniak gościnnie na eliminacjach do Eurowizji 2010 1 / 8 fot. Jarosław Antoniak Źródło: MWMedia udostępnij

W sieci trwa gorąca dyskusja na temat tych zasad. Internauci uważają, że eliminacje to "kolejna ustawka TVP", a z tego powodu Polska znowu może nie odnieść sukcesu. "Mają już pewnie wybranego kandydata, ale żeby nie było przypału z przejrzystością wyboru jak w tym roku, to robimy ustawkę i robimy udawane preselekcje" - brzmi jeden z komentarzy na temat zasad eliminacji.



Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021

Polska występuje w konkursie Eurowizji od prawie 30 lat. Jeden z największych sukcesów naszej reprezentantki przypadł na debiut Polski w konkursie. W 1994 roku Edyta Górniak zajęła 2. miejsce ( sprawdź! ), a od tego czasu nikt nie powtórzył jej wyniku. Polskę reprezentowali już m.in. Ich Troje, Donatan i Cleo, Michał Szpak, Justyna Steczkowska czy Kasia Kowalska.

Z dużymi kontrowersjami spotkała się decyzja o wybraniu Rafała Brzozowskiego na nowego reprezentanta, mimo tego, że podczas odwołanej Eurowizji w 2020 roku Polskę miała reprezentować Alicja Szemplińska ( sprawdź! ).