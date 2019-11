Eurowizja 2020: Węgry wycofały się przez LGBT+?

Już w październiku Węgry ogłosiły, że wycofują się z Konkursu Piosenki Eurowizji 2020. Nie podano wtedy oficjalnego powodu rezygnacji. Teraz „The Guardian” dotarł do pracownika tamtejszej telewizji, którzy zdradził przyczynę.

Według informatora Węgry nie wezmą udziału w imprezie ze względu na zbyt "homoseksualny wydźwięk imprezy".

Taka atmosfera konkursu nie odpowiada ideologii głoszonej przez węgierski rząd i dyrektorów telewizji publicznej. Prorządowe media nazwały udział w Eurowizji "uszczerbkiem na zdrowiu całego państwa".

Jak twierdzi informator, powód nie został podany oficjalnie, jednak większość pracowników telewizji wiedziała, że chodzi o wsparcie organizatorów Eurowizji wobec LGBT+.

Rzecznik rządu, Zoltán Kovács zaprzecza tym doniesieniom, jednak nie wystosował oficjalnego stanowiska wobec wycofania Węgier z konkursu. W wiadomości do "Guardiana" napisano natomiast, że zamiast tego wolą skupić się na promocji młodych talentów w kraju.

Przypominamy, że konkurs Eurowizji 2020 odbędzie się w dniach 12-16 maja w Rotterdamie (Holandia).

