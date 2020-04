Eurowizja 2020: Niemcy wyprodukują własny konkurs "Free European Song Contest"

Z powodu pandemii koronawirusa odwołano wiele imprez, festiwali, koncertów i wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wśród nich jest też Konkurs Piosenki Eurowizji 2020, który miał się odbyć w Rotterdamie.

Conchita Wurst (Thomas Neuwirth) zwycięzca Eurowizji 2014 /JONATHAN NACKSTRAND /East News

16 maja o godz. 21 (dokładnie wtedy miał się rozpocząć finałowy koncert Eurowizji 2020) holenderscy nadawcy wyemitują ok. dwugodzinne widowisko "Eurovision: Shine a Light".



Reklama

W programie zaprezentowane zostanie wszystkie 41 piosenek, które zostały zakwalifikowane do konkursu.

W przeciwieństwie do oryginalnej formuły Konkursu Piosenki Eurowizji, nie będzie zawierać rywalizacji pomiędzy uczestnikami. To właśnie brak możliwości głosowania głównie krytykują fani. "To właśnie łączy ludzi: rywalizacja, głosowanie, kibicowanie ulubionym utworom" - czytamy w komentarzach.



Własny konkurs, oparty na zasadzie rywalizacji, planują zorganizować Niemcy. Początkowo pomysłodawcy "Free European Song Contest" zapowiadali występy na żywo, zapewniając, że wydarzenie odbyłoby się z zachowaniem zasad profilaktycznej opieki zdrowotnej. Do organizacji miały posłużyć platformy do wideokonferencji - Skype, Zoom lub Facetime.

Koncepcja została odrzucona przez Europejską Unię Nadawców, jednak Niemcy nie rezygnują z pomysłu zrealizowania konkursu w podobnej formie. Program poprowadzą Conchita Wurst (zwycięzca Eurowizji 2014) i Steven Gätjen.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wurst o płycie "Truth Over Magnitude" INTERIA.PL

"Conchita i Steven to właściwy wybór na wielki muzyczny koncert. Conchita zachwyciła miliony ludzi swoim występem na Eurowizji, który ostatecznie wygrała. Idealnie pasuje do tej roli, Nikt nie będzie lepszy. Z kolei Steven ma doświadczenie w prowadzeniu widowisk na żywo na światowym poziomie" - komentował szef ProSieben, Daniel Rosemann.

Conchita Wurst promuje program "Queen of Drags" 1 / 5 Conchita Wurst Źródło: Agencja FORUM Autor: BACKGRID udostępnij

Ostateczna forma pierwszej edycji "Free European Song Contest" nie jest jeszcze znana.



Eurowizja 2019 - finał 1 / 23 Dana International wystąpiła na otwarcie Eurowizji 2019 Źródło: AFP Autor: JACK GUEZ udostępnij

Przypomnijmy, że EBU podjęła decyzję, że na Eurowizję 2021 uczestniczące kraje muszą wybrać nowe piosenki. Oznacza to, że trzeba będzie zorganizować kolejne eliminacje i wyłonić reprezentanta. W Rotterdamie Polskę miała reprezentować Alicja Szemplińska z piosenką "Empires".