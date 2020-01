Eurowizja 2020: Coraz mniej niewiadomych. Ujawniono kolejne nazwiska!

Znani są już niemal wszyscy uczestnicy polski eliminacji do tegorocznej Eurowizji, które odbędą się w programie "Szansa na sukces". Wśród chętnych na wyjazd do Rotterdamu znaleźli się m.in.: Maja Hyży, Aleksandra Nykiel oraz Saszan.

Aleksandra Nykiel w zeszłym roku wygrała "Szansę na sukces" oraz opolskie debiuty /Natasza Młudzik/TVP / East News

Przypomnijmy, że na początku 2020 roku TVP ujawniła, że reprezentant Polski na Eurowizję 2020 zostanie wybrany w programie "Szansa na sukces". W ten sposób wyłoniono Viki Gabor (sprawdź!) do konkursu Eurowizji Junior 2019.

Krajowe eliminacje zostaną przeprowadzone w programie w dniach 2-23 lutego. Prowadzącym reaktywowanej "Szansy" jest Artur Orzech, stały komentator konkursów Eurowizji.

W pierwszym etapie wyłonieni zostali uczestnicy (casting na podstawie zgłoszeń; kwalifikacji dokona Komisja Konkursowa wybrana przez TVP), którzy wezmą udział w trzech odcinkach specjalnych. Zwycięzcy odcinków zmierzą się w finale podczas którego wyłoniony zostanie polski reprezentant na Eurowizję.

Wiadomo już, że uczestników oceniać będą byli reprezentanci Polski na Eurowizji: Michał Szpak, Cleo oraz Gromee. Ujawniono również motywy przewodnie każdego z półfinałów. 2 lutego usłyszymy piosenki Abby, 9 lutego tematem będą przeboje eurowizyjne, natomiast 15 lutego uczestnicy wykonają utwory The Beatles. W finale (23 lutego) usłyszymy eurowizyjne propozycje uczestników.

Kto powalczy o Eurowizję 2020?

Wiadomo, że w każdym z odcinków pojawi się siedmiu uczestników. W finale wystąpi trzech wykonawców oraz artyści, którzy otrzymali Złoty Bilet od TVP.

Część chętnych na wyjazd na Eurowizję ujawniła, że pojawi się w programie Telewizji Polskiej. Pierwsze doniesienia dotyczyły zespołu disco polo Daj To Głośniej, autorów hitu "Mama ostrzegała".

"To była spontaniczna decyzja. Mieliśmy bardzo dużo zapytań, czy nie chcielibyśmy wziąć udział w ‘Szansie na sukces’, bo to daje możliwość występu na Eurowizji" - opowiadała w "Pytaniu na śniadanie" Emila Sanecka, wokalistka grupy.



Swój udział potwierdzili również kolejni wykonawcy: Adrian Makar (zwycięzca siódmej edycji "Mam talent"), Weronika Curyło (finalistka siódmej edycji "The Voice of Poland"), Saszan, Stashka, Barbara Gąsienica-Giewont (znana z trzeciego sezonu "The Voice of Poland"), Kasia Dereń (była w chórkach Gromee’ego na Eurowizji 2018), Nick Sinckler i Aleksandra Nykiel (zwyciężczyni zeszłorocznych debiutów na Festiwalu w Opolu, a wcześniej "Szansy na sukces") oraz Sargis Davtyan.

Festiwal w Opolu 2019: Debiuty

Na zdjęciu udostępnionym na Instagramie programu wiemy, że w pierwszym odcinku programu pojawią się: Kasia Dereń, Maja Hyży, Sargis Davtyan, Patryk Skoczyński, Emilia Sanecka z Daj To Głośniej, Amelia Andryszczyk i Julia & Wiktoria Szlachta.

Nieoficjalnie mówi się również o możliwym udziale w programu Alicji Szemplińskiej, zwyciężczyni dziesiątej edycji "The Voice of Poland" i Patrycji Kazadi.



"The Voice of Poland": Finał dziesiątej edycji

Eurowizja w tym roku odbędzie się w Rotterdamie w dniach 12 - 16 maja.