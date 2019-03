Eurowizja 2019: Kontrowersyjna grupa Hatari reprezentantem Islandii. To czarny koń konkursu?

"Industrialna grupa BDSM" Hatari będzie reprezentować Islandię w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. W notowaniach bukmacherów formacja wyrasta na czarnego konia.

Artysta, który pojedzie do Izraela w islandzkich barwach, został wyłoniony w preselekcjach Söngvakeppnin. W tym roku zwyciężył zespół Hatari z utworem "Hatrið mun sigra" ("Nienawiść zwycięży"). To bardzo oryginalny wybór - nawet jak na eurowizyjne standardy. Zespół określa bowiem swoją twórczość jako "BDSM techno".

Tegorocznych reprezentantów Islandii okazują się doceniać bukmacherzy. Hatari już teraz plasuje się na czwartym miejscu wśród "pewniaków" do wygranej, a pozycja zespołu w notowaniach wciąż rośnie. Wyżej od Islandii są tylko Włochy, które w tym roku będzie reprezentował Mahmood z utworem "Soldi", Szwecja, która póki co nie wyłoniła swojego reprezentanta, a także Rosja, która do Izraela wyśle Sergieja Lazareva. To właśnie Rosjanin jest aktualnym faworytem.

Przypomnijmy, że Lazarev występował już na Eurowizji w 2016 roku, kiedy to z piosenką "The One" dotarł do wielkiego finału, ostatecznie zajmując trzecie miejsce. Warto dodać, że w głosowaniu widzów Lazarev nie miał wówczas sobie równych - otrzymał największą ilość punktów.

Hatari (ang. Hater) to grupa utworzona w 2015 roku z inicjatywy Klemensa Hannigana i Matthiasa Haraldssona, do których niedługo później dołączył Einar Stefánsson. Zespół debiutował w 2017 roku EP-ką "Neysluvara". W 2018 roku formacja Hatari zorganizowała natomiast festiwal Háskar, przez zespół nazywany "festiwalem zagłady". Widowisko to zostało wyróżnione w 2019 roku w plebiscycie Grapevine Music Awards.

Wizerunek grupy Hatari jest bardzo kontrowersyjny. Sam zespół nazywa się "industrialną grupą BDSM", podczas występów nosząc m. in. lateksowe ubrania i sadomasochistyczne gadżety. Wykonywany przez Hatari gatunek jest nazywany "BDSM techno". Jeszcze zanim grupa została wybrana na reprezentanta Islandii, w grudniu 2018 roku członkowie ogłosili zakończenie działalności z powodu "niepowodzenia misji zakończenia kapitalizmu". Członkowie zespołu zwracają uwagę na antykapitalistyczny wydźwięk swojej twórczości.

Przypomnijmy, że 64. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Tel Awiwie, a to za sprawą wygranej Netty (posłuchaj zwycięskiej piosenki "Toy"!) w ubiegłorocznym konkursie w Lizbonie.

Wiadomo, że reprezentująca Polskę grupa Tulia trafiła do pierwszego półfinału, który odbędzie się 14 maja. Drugi półfinał będzie miał miejsce dwa dni później, a finał - 18 maja.

Polski zespół wystąpi w pierwszej części koncertu, razem z przedstawicielami Słowenii, Białorusi, Czech, Czarnogóry, Cypru, Serbii, Finlandii i Węgier. W drugiej części koncertu pojawią się wykonawcy z Estonii, Portugalii, San Marino, Islandii, Gruzji, Australii, Belgii, Ukrainy i Grecji.



Do finału awansuje po 10 wykonawców z każdego półfinału z największą liczbą punktów (przyznawanych przez widzów i jury w stosunku 50:50).



