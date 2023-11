Eternal Storm: Album "A Giant Bound To Fall" w szczegółach

Miksem i masteringiem nowego albumu progresywnych, melodyjnych deathmetalowców z Madrytu zajął się, doskonale znany fanom, szwedzki muzyk i producent Dan Swanö. "A Giant Bound To Fall" ozdobi okładka autorstwa francuskiego artysty Leoncio Harmra.

W utworze "A Dim Illusion" wystąpił gościnnie Sven de Caluwé, wokalista belgijskiego Aborted. Następca debiutanckiej płyty "Come The Tide" (2019 r.) ujrzy światło dzienne 16 lutego 2024 roku nakładem Transcending Obscurity Records (CD, cyfrowo).

Dodajmy, że gitarzystą Eternal Storm jest Daniel Maganto, aktualny basista Cancer, weteranów thrash / death metalu z Wielkiej Brytanii.

Tytułowej kompozycji z płyty "A Giant Bound To Fall" Eternal Storm możecie posłuchać poniżej:

Wideo ETERNAL STORM (Spain) - A Giant Bound To Fall (Prog Death Metal) Transcending Obscurity Records

Eternal Storm - szczegóły albumu "A Giant Bound To Fall" (tracklista):

1. "An Abyss Of Unreason"

2. "A Dim Illusion"

3. "There Was A Wall"

4. "Last Refuge"

5. "Eclipse"

6. "Lone Tree Domain"

7. "The Sleepers"

8. "The Void"

9. "A Giant Bound To Fall".