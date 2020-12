Eska TV szykuje niespodziankę! Wystartowała świąteczna akcja

W Mikołajki wystartowała świąteczna zabawa ESKA TV. Do 27 grudnia widzowie mogą polować na świateczne klipy i zgarniać prezenty. Codziennie jedna osoba otrzymuje 400 złotych na realizację marzeń - sama zdecyduje czy podaruje je bliskim, czy spełni swoje pragnienia. Co tydzień jeden szczęśliwiec zgarnie 1000 złotych na święta.

Eska TV wystartowała ze świątecznym konkursem /materiały prasowe

Zabawa świąteczna wykorzystuje sprawdzoną mechanikę konkursu ESKA TV: HIT HUNTERS czyli Polowanie Na Klipy.

Reklama

Co tydzień na profilu ESKA TV na Facebooku publikowany jest post konkursowy z ogłoszeniem klipu tygodnia, na który mają polować widzowie. Post jest przypięty na górze strony.

Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia ekranu telewizora z upolowanym klipem i odpowiedź na pytanie konkursowe: "Dlaczego to Ty masz wygrać prezenty od ESKA TV?".

Dodatkowo codziennie na InstaStory oraz na facebookowych relacjach ESKA TV podpowiada swoim odbiorcom, w których godzinach warto polować na klip tygodnia.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na profilu ESKA TV na Facebooku.

Akcję promuje spot z wykorzystaniem jednego z najbardziej świątecznych przebojów świata: "All I want for Christmas is You" w wykonaniu Mariah Carey i Justina Biebera.