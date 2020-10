Epica: Album "Omega" gotowy

Niderlandzka formacja Epica nagrała nową płytę.

Epica w akcji /Katja Ogrin/Redferns /Getty Images

Album "Omega" wyprodukował ponownie Joost Van Den Broek (Powerwolf, Ayreon) w rodzimym studiu Sandlane.



"Jestem bardzo dumny z tego albumu i przekonany, że - mimo tylu lat istnienia zespołu - skomponowaliśmy bardzo orzeźwiający i dobrze zrównoważony brzmieniowo materiał" - o nowej płycie powiedział Mark Jansen, grający na gitarze wokalista grupy Epica.



Autorem okładki świeżego albumu symfometalowej Epiki jest niemiecki artysta Stefan Heilemann.



Longplay "Omega" będzie mieć swą premierę 26 lutego 2021 roku nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, winyl).



Nieco ponad dwa tygodnie później Epika wystąpi na dwóch koncertach w Polsce w towarzystwie Finów z Apocalyptiki oraz Wheel. W ramach europejskiej "The Epic Apocalypse Tour 2021" zobaczymy ich 13 marca 2021 roku w warszawskiej Progresji i dzień później w gdańskim klubie B90 (pierwotnie trasa ta miała odbyć się pod koniec bieżącego roku).



Następcę płyty "The Holographic Principle" z 2016 roku promuje już teledysk do pierwszego singla "Abyss Of Time", który nakręcono w Polsce we współpracy z Grupą 13. Możecie go zobaczyć poniżej:

Na albumie "Omega" usłyszymy 12 utworów. Oto ich lista:

1. "Alpha - Anteludium"

2. "Abyss Of Time - Countdown To Singularity"

3. "The Skeleton Key"

4. "Seal Of Solomon"

5. "Gaia"

6. "Code Of Life"

7. "Freedom - The Wolves Within"

8. "Kingdom Of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe"

9. "Rivers"

10. "Synergize - Manic Manifest"

11. "Twilight Reverie - The Hypnagogic State"

12. "Omega - Sovereign Of The Sun Spheres".