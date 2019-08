Entrails po nagraniach (nowa płyta "Rise Of The Reaper")

Grupa Entrails ze Szwecji zarejestrowała szósty album.

Nową płytę podopiecznych Metal Blade Records zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Dan Swanö, co w przypadku Entrails stało się już tradycją. To samo zresztą można powiedzieć o studiu Bloodshed, w którym odbyła się sesja nagraniowa. Okładkę "Rise Of The Reaper" zaprojektował niemiecki artysta Marc Niederhagemann (Art Wars).



Od czasu poprzedniego albumu "World Inferno" z 2017 roku w szeregach deathmetalowego zespołu Jimmy'ego Lundqvista znów doszło do istotnych zmian, bowiem nowym gitarzystą Entrails został Markus Svensson, a perkusistą Arvid Borg. Na "Rise Of The Reaper" usłyszymy jednak Brynjara Helgetuna, norweskiego bębniarza, który wystąpił w charakterze muzyka sesyjnego.



Świeży materiał Szwedów ujrzy światło dzienne 11 października.



Z singlem "Crawl In Your Guts" Entrails z płyty "Rise Of The Reaper" możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Rise Of The Reaper":

1. "Rise Of The Reaper"

2. "For Hell"

3. "Miscreation"

4. "The Pyre"

5. "In The Shape Of The Dead"

6. "Gravekeeper"

7. "Destination Death"

8. "Destruction"

9. "Crawl In Your Guts"

10. "For Whom The Head Rolls"

11. "Evils Of The Night"

12. "Cathedral Of Pain"

13. "The End".