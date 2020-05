Enslaved: Płyta "Utgard" jesienią

Awangardowi black / vikingmetalowcy z Enslaved ujawnili więcej szczegółów premiery nowego albumu.

Enslaved w akcji /Miikka Skaffari /Getty Images

Okładkę nowej płyty Norwegów ponownie zaprojektował rodzimy artysta Truls Espedal.

Enslaved nagrywa. Kiedy nowa płyta?



Dokładna data premiery albumu "Utgard" nie jest znana, póki co wiadomo jedynie, że ukaże się jesienią w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.

Przypomnijmy, że następca albumu "E" z 2017 roku powstał Duper Studio w Bergen oraz w sąsiadującym z nim studiu Solslottet, które należy do Ivera Sandøya, perkusisty Enslaved. Miks odbył się w szwedzkim studiu Fascination Street pod okiem Jensa Bogrena.



Płytę "Utgard" promuje singel "Homebound", do którego nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Enslaved Homebound

Na płycie "Utgard" znajdziemy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:



1. "Fires In The Dark"

2. "Jettegryta"

3. "Sequence"

4. "Homebound"

5. "Utgardr"

6. "Urjotun"

7. "Flight Of Thought And Memory"

8. "Storms Of Utgard"

9. "Distant Seasons".