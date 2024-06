Majka Jeżowska to postać znana przez Polaków z każdego pokolenia. Piosenkarka, która obecna jest na scenie muzycznej od ponad 30 lat, najbardziej znana jest ze swojej twórczości skierowanej do najmłodszych. Artystka nagrywa bowiem muzykę dla dzieci, a do jej największych hitów należą m.in. "A ja wolę moją mamę", "Wszystkie dzieci nasze są" czy "Najpiękniejsza w klasie". Pomimo to, robi furorę na festiwalach dla dorosłych oraz juwenaliach, a jej występ na Pol'and'Rock w 2019 r. porwał ogromne tłumy i zapisał się w historii.

Majka Jeżowska osiągnęła już wiek emerytalny, jednak w dalszym ciągu jest aktywna zawodowo. Koncertuje oraz nagrywa nowe utwory, niekiedy w zaskakujących duetach, jak ostatni "Bawimy się w życie", stworzony we współpracy z raperem Malikiem Montaną. Dodatkowo artystka ma niezmiennie bliski kontakt ze swoimi słuchaczami.

Ile emerytury dostaje Majka Jeżowska?

W niedawnym podcaście "Wprost Przeciwnie" artystka uchyliła rąbka tajemnicy i wyznała, na jaką kwotę emerytury może liczyć. 64-letnia wokalistka pobiera niecały tysiąc złotych. Jednocześnie wyznała, że nie byłaby w stanie przeżyć miesiąca za tak niską kwotę. Mimo to, Majka Jeżowska nie skarży się na los i cieszy się życiem.

"Kiedyś zostałam zapytana o to, czy jestem emerytką. Jestem, bo skończyłam 60 lat, ale zaznaczyłam w trakcie tego wywiadu, że absolutnie nie narzekam i się nie skarżę. Moja koleżanka, młodsza ode mnie o sześć lat, powiedziała: 'Majka, ja sobie policzyłam, ile moja emerytura wyniesie, to jest połowa twojej'. Pomyślałam sobie, że jest coraz niżej" - wytłumaczyła artystka w późniejszej rozmowie z Plejadą.

Gwiazda jawnie przyznaje, że w Polsce panują nierówności

W wywiadzie z Majką Jeżowską padły także odważne słowa, zwracające uwagę na nierówności, panujące w systemie emerytalnym w Polsce. Artystka zauważyła, że często przedstawiciele wyższych stanowisk mogą liczyć na znacznie wyższe kwoty niż ci, którzy przepracowali kilkadziesiąt lat, wykonując inny zawód.

"Czasami widzę pewne nierówności w emeryturach. Na przykład między wysokimi urzędnikami państwowymi, którzy byli nimi przez chwilę i pobierają do końca życia bardzo wysoką emeryturę, a kimś, kto pracuje 30 czy 40 lat. Ale takie jest życie" - podsumowała Majka Jeżowska.

Gwiazdy polskiej sceny muzycznej dostają niskie emerytury

Co ciekawe, jakiś czas temu okazało się, że podobną wysokość emerytury pobiera Alicja Majewska. Wielka gwiazda polskiej sceny muzycznej wyznała w wywiadzie dla Super Expressu, że od wielu lat pobiera świadczenie niewiele powyżej tysiąca złotych. W jeszcze gorszej sytuacji znajduje się Michał Wiśniewski - lider zespołu Ich Troje. Jakiś czas temu otwarcie przyznał, że gdyby chciał w tym momencie przejść na emeryturę, to przysługiwałoby mu 200 złotych. Za taką kwotę nikt nie byłby w stanie przeżyć miesiąca.

Z kolei osobą, która z pewnością nie może narzekać na wysokość swojej emerytury jest "król disco polo" Zenek Martyniuk. Okazuje się, że jego świadczenie będzie wynosiło 5 tys. złotych. Wokalista zdradził, że stara się mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi i co miesiąc odprowadza niemałe składki, aby później przyniosły one zamierzony efekt.