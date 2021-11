Elżbieta Zapendowska od lat trenuje wokalistki i wokalistów w swojej Szkole Piosenki. Pod opieką miała m.in. Edytę Górniak, Alicję Janosz, Tomka Makowieckiego, Dodę, Anię Wyszkoni, Katarzynę Groniec, Melę Koteluk, Łukasza Zagrobelnego i Nataszę Urbańską.

Ekspertka od emisji głosu przez wiele lat znajdowała się w jury programów talent show. Można było oglądać ją w "Idolu" (pojawiła się też w składzie jurorskim po jego reaktywacji w 2017 roku), "Must Be The Music" i "Jak oni śpiewają".

Od kilku miesięcy pojawiają się doniesienia, że ze zdrowiem Zapendowskiej jest coraz gorzej. "Mam swój wiek, mam ślepotę zaawansowaną, więc nie byłoby mi tak łatwo w czymś takim uczestniczyć, nawet gdybym dostała taką propozycję. Wiek robi swoje i trzeba adekwatnie do swojego wieku liczyć swoje zamiary i swoje życie układać" - stwierdziła w 2020 roku.

W marcu poinformowała, że jej stan zdrowia się pogarsza. "Nie widzę na jedno oko i pogodziłam się z tym. Nie histeryzuję. Przyzwyczaiłam się do faktu, że tracę wzrok. Ostatnio odwiedziłam poleconą lekarkę i usłyszałam od niej: 'Gdyby przydarzyło się to pani jakieś 20 lat temu, operowalibyśmy. Teraz już nie'" - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Wspomniała również, że utrudnia jej to pracę, ponieważ nie może widzieć twarzy osób, które uczy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Elżbieta Zapendowska: Musiałam liczyć trumny! O co chodzi? INTERIA.PL

Elżbieta Zapendowska w ostatniej chwili dołączyła do grona jury XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Hoffer Superhit Festival Działdowo 2021. Zastąpiła awizowanego wcześniej Łukasza Zagrobelnego.

"O jej udział w pracach festiwalowego jury, zabiegaliśmy od wielu lat. Przypadek sprawił, że się udało" - komentował zmianę dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Działdowie i pomysłodawca imprezy, Sławomir Rutkowski.

Razem z Zapendowską uczestników oceniają Renata Przemyk i trenerka wokalna Agnieszka Hekiert (to ona przygotowuje do występów uczestników programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie).

"Młodzież śpiewa pięknie!" - napisała w mediach społecznościowych Renata Przemyk, publikując zdjęcie jury z prowadzącym Mariuszem Korpolińskim.