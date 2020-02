Elżbieta Zapendowska obraziła króla disco polo? Martyniuk odpowiada

W ostatnim wywiadzie Elżbieta Zapendowska niepochlebnie wyraziła się o muzyce disco polo. Podała w wątpliwość także talent Zenka Martyniuka. Muzyk odpowiedział na zarzuty.

"Tam się nic nie zgadza. W tych piosenkach nie ma ani myśli, ani muzyki, ani aranżacji" - mówiła nauczycielka śpiewu Plejadzie.

Zapendowska skrytykowała Telewizję Polską za to, że kształtuje gusta społeczeństwa na disco polo. Podkreśliła także, że według niej ten rodzaj muzyki nie ma żadnej wartości.

"Śpiewa fatalnie, ale jest sympatycznym facetem" - odpowiedziała spytana o Zenka Martyniuka. Dodała również, że nie zgodziłaby się udzielić mu lekcji śpiewu.

"Powiedziałabym mu tylko, co robi źle, a robi źle wszystko. Poza tym, on już się nie naprawi. Ludzie lubią go za to, jaki jest i jak śpiewa. Po co miałby pracować nad swoim głosem? Nie ma sensu sobie zaprzątać nim głowy" - podsumowała talent króla disco polo.

Lider zespołu Akcent poczuł się urażony jej wypowiedzią. "Szczerze mówiąc, to nie wiem, kim jest pani Elżbieta" - odpowiedział zwięźle na zarzuty. "Ja się brzydko o innych nie wypowiadam i dziwię się, że inni to robią" - dodał jeszcze.

Powiedział także, że nigdy nie zastanawiał się nad tym, czy jest osobą utalentowaną. Podkreślił, że chce po prostu robić swoje.