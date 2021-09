Elton John przekłada trasę koncertową. Czeka go operacja!

74-letni muzyk ogłosił pożegnalną trasę "Farewell Yellow Brick Road" jeszcze na początku 2018 roku. Planowo trasa powinna się zakończyć już w tym roku, ale Brytyjczyk będzie musiał poczekać z dokończeniem trasy jeszcze dłużej. Najpierw pandemia, a teraz problemy z biodrem spowodowały, że ostatnie koncerty odbędą się dopiero wiosną 2023 roku.

Elton John przekłada trasę

Europejskie i brytyjskie występy miały rozpocząć się we wrześniu, a zakończyć w grudniu tego roku. Muzyk miał pojawić się m.in. w Londynie i Manchesterze. Dzisiaj rano poinformował jednak swoich fanów, że przekłada koncerty o prawie dwa lata ze względu na problemy zdrowotne. We wpisie powiedział, że to decyzja, którą podjął z "wielkim smutkiem i ciężkim sercem".



Reklama

"Pod koniec wakacji spadłem niezręcznie na twardą powierzchnię i od tego czasu odczuwam ból i dyskomfort w biodrze" - wyjaśnił John w swoim oświadczeniu. "Pomimo intensywnego leczenia fizjologicznego i specjalistycznego, ból nadal się nasila i prowadzi do coraz większych trudności w poruszaniu się. Doradzono mi jak najszybszą operację, aby przywrócić mnie do pełnej sprawności i by upewnić się, że nie wystąpią żadne długoterminowe komplikacje" - kontynuuje muzyk.

Instagram Post

"Podejmę program intensywnej fizjoterapii, który zapewni mi pełne wyleczenie i powrót do pełnej mobilności bez bólu" - wytłumaczył. Na koniec dodał jeszcze, jak bardzo żałuje, że musi zawieść fanów i przekładać koncerty.

"Wiem, jak cierpliwi byli moi niesamowici fani od czasu, gdy COVID wstrzymał trasę w zeszłym roku i to, że musicie dłużej czekać łamie mi serce. Znam i rozumiem waszą frustrację po tym roku, który mieliśmy. Obiecuję wam to - koncerty powrócą na trasę w przyszłym roku i upewnię się, że będą więcej niż warte czekania" - poinformował artysta.

Elton John w Krakowie (4 maja 2019 r., "Farewell Yellow Brick Road Tour") 1 / 22 Elton John w Krakowie Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Mimo to Elton nie chce zawieść organizacji charytatywnej Global Citizen i 25 września zagra zakontraktowany, charytatywny koncert. W jego opinii krótki występ składający się jedynie z pięciu piosenek będzie dla niego mniejszym obciążeniem niż podróż między krajami oraz trzygodzinne koncerty.

"Po koncercie będę miał operację, aby być pewnym, że trasa będzie mogła wrócić na drogę w styczniu 2022 roku w Nowym Orleanie" - zakończył wpis.