Elton John: Komunikator uratował mu życie. Dzięki niemu nie sięga po alkohol

Brytyjski piosenkarz był gościem pierwszego odcinka podcastu uruchomionego przez Meghan Markle i księcia Harry'ego. W rozmowie z nimi Elton John stwierdził, że podczas lockdownu jeden z komunikatorów do wideorozmów uratował mu życie. Chodzi o Zoom, dzięki któremu wciąż mógł brać udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików, tyle że zdalnie. Dzięki aktywności w tym klubie Elton John od 30 lat jest abstynentem.

Elton John od ponad 30 lat jest czysty /Getty Images

Artykuł Elton John wydaje autobiografię "Ja": Licencja na złe zachowanie [FRAGMENT]

Elton John w Krakowie: Pożegnanie z Polakami godne króla (relacja i zdjęcia)

"Jestem leczącym się alkoholikiem, więc co niedzielę w moim domu mam spotkanie Anonimowych Alkoholików. Łączę się z przyjaciółmi, których znam od 30 lat z programu terapii i to jest świetne. Jeśli nie byłoby Zooma, nie wiem, co bym zrobił. To uratowało mi życie" - powiedział Elton John w podcaście, który księżna i książę Sussex nazwali Archewell Audio.

Reklama

W lipcu tego roku Elton John świętował okrągłą rocznicę trzeźwości. "Gdybym 30 lat temu nie wykonał poważnego ruchu, prosząc o pomoc, to bym umarł. Dziękuję z głębi serca wszystkim ludziom, którzy inspirowali mnie i wspierali mnie podczas tej drogi" - napisał wtedy w mediach społecznościowych.

W przeszłości wokalista zmagał się też z uzależnieniem od kokainy i zakupoholizmem, cierpiał też na bulimię.

Instagram Post

Gdy wybuchła pandemia, gwiazdor był w trakcie pożegnalnej trasy koncertowej. Musiał ją przerwać, a odwołane koncerty przełożył na przyszły rok. Ostatnie występy dał w Australii. Część lockdownu spędził w Los Angeles, a część w Wielkiej Brytanii. Nie narzeka na samotność. Towarzyszą mu mąż David Furnish oraz dwóch synów, Elijah i Zachary.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Elton John w trasie materiały promocyjne

W pierwszym odcinku swojej audycji dostępnej na platformie Spotify Meghan i Harry podsumowywali rok 2020. Rozmawiali nie tylko z Eltonem Johnem, ale również z showmanem Jamesem Cordenem, filmowcem Tylerem Perrym, polityczką Stacey Abrams oraz restauratorem i działaczem charytatywnym Jose Andresem. W nagraniu słychać też ich niespełna dwuletniego syna Archiego.

Tak wygląda dom Eltona Johna w Los Angeles. Zobacz zdjęcia! 1 / 6 Elton John Źródło: Agencja FORUM Autor: Kevin Winter udostępnij