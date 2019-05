Elton John i Taron Egerton razem: Posłuchaj "(I'm Gonna) Love Me Again" z filmu "Rocketman"

"(I’m Gonna) Love Me Again" to premierowa piosenka, która powstała specjalnie na potrzeby filmu "Rocketman". Autorami utworu są Elton John i Bernie Taupin, a wykonują go sam Elton oraz Taron Egerton, odtwórca głównej roli w filmie.

Elton John i Taron Egerton promują "Rocketman" na festiwalu filmowym w Cannes /Mike Marsland/WireImage /Getty Images

"Rocketman" (polska premiera odbędzie się 7 czerwca) to musical, który przedstawi historię życia Eltona Johna od jego najmłodszych lat aż po współpracę z Berniem Taupinem.

W głównej roli obsadzono Tarona Egertona, aktora któremu popularność przyniosła seria "Kingsman". Współpracownika Eltona Johna zagra natomiast Jamie Bell (sławę zdobył dzięki głównej roli w filmie "Billy Elliot").

Reżyserii "Rocketmana" podjął się Dexter Fletcher. To kolejny muzyczny film, którego stworzenia się podjął. Brytyjczyk w 2017 roku zastąpił Bryana Singera na stanowisku reżysera filmowej historii Freddiego Mercury'ego i zespołu Queen "Bohemian Rhapsody".

"Ten film sprawi, że ludzie będą podnosić szczęki z podłóg" - zapewniał w rozmowie z "Daily Mail" producent Matthew Vaughn, który dodał, że twórcy otrzymali pozwolenie od Eltona Johna na przedstawienie wszystkich najgorszych zachowań z jego życia.



"Elton szukał miłości w złych miejscach, nadużywał narkotyków i alkoholu. Jednak jest geniuszem i przetrwał 50 lat w show-biznesie" - dodał reżyser projektu.



Słowa Vaughna znalazły potwierdzenie w nadaniu kategorii wiekowej filmowi. "Rocketman" dostępnie będzie jedynie dla widzów pełnoletnich. Wszystko z powodu scen seksu i zażywania narkotyków.

W przyszły piątek (24 maja) do sklepów trafi ścieżka dźwiękowa do filmu. Promuje ją premierowa piosenka "(I'm Gonna) Love Me Again", która pojawi się na napisach końcowych.

Współproducentami utworu są Giles Martin oraz Greg Kurstin. Nagrania odbyły się w AIR Studios w Londynie oraz Echo Studio w LA.

Producentami wykonawczymi płyty są Elton John, jego mąż David Furnish, Matthew Vaughn oraz Dexter Fletcher.

W filmie zobaczymy także m.in. Richarda Maddena i Bryce Dallas Howard.

Zdjęcie Elton John w latach 70. / Mirrorpix / Getty Images

Przypomnijmy, że Elton John 4 maja wystąpił w Tauron Arenie Kraków w ramach swojej pożegnalnej światowej trasy koncertowej.