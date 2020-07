Elliphant zaprezentowała nowy singel. Zobacz klip "Uterus"

Do sieci trafił zapowiadany singel szwedzkiej artystki Elliphant pt. "Uterus". Do numeru zrealizowano również klip.

Elliphant zaprezentowała nowy teledysk /Lars Pehrson / SvD / Agencja FORUM

Pochodząca ze Sztokholmu Elliphant zdobyła popularność kilka lat temu świetnie przyjętymi singlami "Too Original" (nagrany z Major Lazer), "Only Getting Younger" (stworzony ze Skrillexem) i "One More" (duet z MØ).

Na koncie ma trzy płyty oraz współprace m.in. z Zeds Dead, DJ Snake'iem, Tove Lo, Charli XCX i Twin Shadow.

Jej ostatnia piosenka "In The End" nagrana została na potrzeby filmu animowanego "Spider-Man Universum". Wokalistka mocno ograniczyła również działalność w mediach społecznościowych, a w pewnym momencie całkowicie zniknęła ze swoich kanałów.

Powrót nastąpił w lipcu. Wtedy to wokalistka ogłosiła, że jest w ciąży i wkrótce na świecie pojawi się jej dziecko.

Kilka dni później do sieci trafił nowy utwór Elliphant pt. "Uterus" (z łac. macica). Nakręcono do niego również klip, a jego reżyserką została Liza Morberg. W ciągu trzech dni wideo obejrzano na Youtube ponad 14 tys. razy.