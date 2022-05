Elizabeth Fraser (Cocteau Twins) wydała drugi singel. Posłuchaj "Underwater"

Premierze piosenki "Underwater" towarzyszy premiera nagranego do niej teledysku. W komentarzach pod tym klipem na YouTube dominuje entuzjazm i radość fanów, a właściwie wyznawców piosenkarki. Nazywają oni Elizabeth Fraser "swoim prywatnym systemem podtrzymywania życia", "boginią Liz", "osobistym aniołem", "jedyną prawdziwą miłością życia". Jeden z fanów napisał nawet: "dziś Bóg powrócił".

Pochodząca ze Szkocji Elizabeth Fraser znana jest przede wszystkim z anielskiego, nieco sennego głosu i zmyślonych słów wplatanych do tekstów swoich piosenek. Największe sukcesy odnosiła w brytyjskim zespole Cocteau Twins, który działał w latach 1979-1997. Po jego rozpadzie rozpoczęła karierę solową, współpracowała też m.in. Massive Attack (w 1998 roku nagrała trzy utwory na album tego zespołu "Mezzanine" - w tym hitowy singel "Teardrop"), Aphex Twin i Peterem Gabrielem. Jej piosenki zostały wykorzystane w kilku filmach, np. we "Władcy Pierścieni".

Elizabeth Fraser zawsze starannie dobierała projekty muzyczne, w które się angażowała. W ostatnich latach odrzuciła np. propozycje śpiewania w takich grupach, jak A Perfect Circle i Linkin Park. Wystąpiła za to gościnnie na wydanym w grudniu 2019 roku singlu "The Moon Shines Bright" folkowego piosenkarza Sama Lee, a następnie na jego albumie "Old Wow" z 2020 roku.

Clip Sun's Signature Underwater (Lyric Video)

Jej najnowszym projektem jest zespół Sun's Signature, założony wspólnie z życiowym partnerem Damonem Reecem, perkusistą i byłym członkiem Echo & the Bunnymen. W tym muzycznym aliansie Frazer wydała już dwa single: pierwszy, "Golden Air", w kwietniu tego roku, i opublikowany 17 maja "Underwater". Utwory nie są nowe. Frazer wykonywała je na londyńskim festiwalu Meltdown w 2012 roku, gdy jego kuratorem był Antony Hegarty, znany jako Anohni. Frazer i Reece mocno je przearanżowali, jednak nadal brzmią, jakby pochodziły z zaświatów albo krainy elfów.

Te dwie oraz trzy kolejne piosenki: "Make Lovely The Day", "Bluedusk" i "Apples" znajdą się na minialbumie grupy Sun's Signature, który zostanie wydany 18 czerwca przy okazji Record Store Day - święta niezależnych sklepów muzycznych.