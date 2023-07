Edyta Górniak wyrzuciła go z "The Voice of Poland". Fani uznali to za największe rozczarowanie

Ignacy Błażejowski był najmłodszym uczestnikiem jedenastej edycji "The Voice of Poland" w 2020 r. W programie był podopiecznym Edyty Górniak. Szerszej publiczności dał się poznać w 2016 r., kiedy jako 12-latek wystąpił w programie "Mali giganci".



Podczas bitew w show TVP zmierzył się z Miłoszem Mogielskim. Nastolatkowie zaśpiewali utwór "Jak Gdyby Nic" z repertuaru Marcina Maciejczaka, zwycięzcy czwartej edycji "The Voice Kids" . Melancholijny utwór, w którym najważniejsze jest pokazanie wrażliwości przypadł do gustu najmłodszym uczestnikom 11. edycji muzycznego talent show. Już po pierwszej próbie z trenerką nastolatkowie zaskoczyli swoją dojrzałością i świetnym wykonaniem. Edyta Górniak nie była w stanie ukryć wzruszenia.

Reklama

"To jest nadzwyczajne, że mogę z wami pracować. Naprawdę nadzwyczajne. Dziękuję, że mnie wybraliście, że nie poszliście do kogoś innego" - mówiła wzruszona artystka. "Nie wiedziałem, że jest to możliwe wzbudzić łzy u tak doświadczonej wokalistki. Kompletnie nie wiedziałem, co w tym momencie mam zrobić, co mam powiedzieć. To jest chwila, której do końca życia nie zapomnę" - komentował zaskoczony Błażejowski.



Wideo Miłosz Mogielski vs. Ignacy Błażejowski - „Jak gdyby nic” - Bitwy - The Voice of Poland 11

"Myślę, że wyszedłeś poza skalę oceny. Nie myśli się o tobie jako o uczestniku, ale o osobie, które powoduje u nas uniesienie. Jesteś tutaj, aby dawać nam radość. Kłaniam się, to było niezwykłe przeżycie" - komplementował chłopaka Michał Szpak w kolejnych etapach.

Ostatecznie Edyta Górniak do finałowego etapu zabrała Annę Gąsienicę-Byrcyn, a zwycięzcą show został Krystian Ochman z ekipy Szpaka. Ignacy znalazł się w gronie 12 najlepszych uczestników. Decyzja trenerki wzbudziła gorące emocje wśród widzów programu. "Dla mnie jesteś zwycięzcą tej edycji" - pisali do nastolatka fani.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland". Marek Piekarczyk: Osobowość jest najważniejsza INTERIA.PL

Ignacy robi karierę po "The Voice of Poland". "Czekam na znak" przebojem

Młody wokalista po programie wypuścił już w sumie kilkanaście piosenek. Największy sukces odniósł singel "Czekam na znak", który pokrył się platyną (w sumie ponad 7,4 mln odsłon).

Clip IGNACY Czekam Na Znak (Visualizer)

W tym roku Ignacy zaprezentował utwory "To co mam", "Lullaby" i "Samoloty", które zapowiadają jego debiutancki album.

Spotify

Czytaj także:

Ignacy powraca w nowej odsłonie!

Ignacy i jego "Ostatni raz"