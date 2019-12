Edyta Górniak w "My Way" cała we łzach. Czterech instruktorów w akcji

Co wydarzyło się w kolejnym odcinku programu "My Way", w którym Edyta Górniak przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy?

Edyta Górniak szykuje się do końcowego egzaminu w programie "My Way" AKPA

Przypomnijmy, że Edyta Górniak jest bohaterką nadawanego przez TVN reality show "My Way", w którym przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy.

Reklama

Nadawany w środowe wieczory program jednak nie stał się przebojem ramówki - średnia oglądalność wynosi niespełna 900 tys. widzów.

Do tej pory Edyta miała własnego, prywatnego kierowcę, a w trasy jeździła z całym zespołem busem. Do zmian, i zrobienia prawa jazdy od jakiegoś już czasu namawiał Górniak jej syn - Allan Krupa. W końcu zapadła decyzja, która dla wokalistki wcale nie była prosta.

Wideo Edyta Górniak na kursie prawa jazdy. "Chciałam się zmierzyć z tym smokiem nawet na oczach kamer" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Co wydarzyło się w środowym (4 grudnia) odcinku?

Wokalistka mogła sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności podczas egzaminu wewnętrznego.

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way" 1 / 10 Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z press junket programu "My Way" Źródło: AKPA udostępnij

Do uczących Edytę instruktorów Auto Szkoły Skoda - Filipa Raszewskiego i Dawida Zawadzkiego dołączyli kolejni dwaj: Kamil Kłujsza oraz Daniel Jackowiak.

"Jeśli nie zrobię czegoś wzorowo, to się wkurzam. Jestem bardzo ambitna i nie lubię robić czegoś przeciętnie, nie lubię robić średnio, nie lubię robić w taki sposób, że nadają się na zaliczenie. To mi nie odpowiada. To mnie nie zadowala. Muszę po prostu jak już się czegoś podejmuje zrobić to bardzo, bardzo, bardzo dobrze" - komentowała Górniak, która z nerwów się popłakała.

"Płacz pani Edyty mnie nie zdziwił. Dla mnie to była normalka. Zresztą na egzaminie państwowym, jak ktoś chodzi na nie i obserwuje to tam jest bardzo dużo płaczu, więc... chleb powszedni" - podsumował Kamil Kłujsza.

Emocji nie brakowało także podczas symulacji dachowania. W aucie towarzyszył jej Allan.

"Każdy świadomy kierowca powinien czegoś takiego doświadczyć w bezpiecznych warunkach" - powiedziała potem Górniak.