Święta tuż-tuż! Wiele gwiazd szykuje się na obchodzenie ich przez podawanie wykwintnych dań lub planowanie wyjazdów z rodziną. Teraz dowiedzieliśmy się, które potrawy lubi mieć na wigilijnym stole Edyta Górniak . Wokalistka planuje spędzić ten czas z ukochanym synem Allanem, ale także z... góralami!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak w Polsat News: Moje słowa zostały zmanipulowane Polsat News

Edyta Górniak i jej świąteczne tradycje

Poza tym gwiazda w te święta nie ma zamiaru gotować. "Tegoroczne święta spędzę w kościele z góralami" - zdradza w rozmowie z "Super Expressem". W jej górskim domku mają pojawić się także najbliżsi przyjaciele, a w te wyjątkowe dni nie zabraknie tego, co jest prawdziwym celem świąt - modlitwy i skupienia.

Reklama

Według słów piosenkarki, ani ona, ani jej syn nie są fanami wigilijnych dań w klasycznym wydaniu - na pewno nie śledzia czy czerwonego barszczu. Na stole wolą postawić inną zupę.

Wideo youtube

"Nie przepadam za potrawami wigilijnymi. Mój syn zresztą też, więc nigdy go nie zmuszałam. Ja jadłam barszcz, a on zupę pomidorową - śmieje się diwa i dodaje: Ja nie gotuję. Za to zawsze dekoruję i przygotowuję oprawę muzyczną na cały dzień" - zaskakuje wyznaniem gwiazda.

Edyta Górniak z pewnością ma zamiar odpocząć podczas tych świąt, bo kilka dni później czeka ją ważny koncert - będzie gwiazdą Sylwestra TVP .

Czytaj też:

Krystyna Prońko szczerze o Edycie Górniak: "jest w ślepej uliczce"