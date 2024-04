Edyta Górniak to jedna z najważniejszych polskich wokalistek. Gwiazda, która w swoim repertuarze ma przeboje "Dotyk", "Jestem kobietą" czy "To nie ja", jakiś czas temu opuściła Polskę i zamieszkała w USA. Później wróciła do ojczyzny, ale od pewnego czasu myśli nad ponowną wyprowadzką. Jej syn Allan dorósł, a teraz Górniak przyznaje, że "nic jej nie trzyma" w naszym kraju.

Przypomnijmy, że jedyny syn wokalistki w marcu tego roku skończył 20 lat. Dla każdego człowieka to pewna granica - Allan zdecydował, że przeniesie się do Monako. Jego mama nie ma zamiaru wstrzymywać swojego pragnienia o przeprowadzce w inne miejsce. Gdzie planuje zamieszkać? Wszystko wskazuje na to, że nie będą to znowu Stany Zjednoczone, a odległa... Azja!

Edyta Górniak opuszcza Polskę. "Nic mnie tu nie trzyma"

"Nie da się ukryć, że w Polsce nic mnie nie trzyma. Kiedy Allan postanowił się przeprowadzić do Monako, zrozumiałam, że nie mam co tutaj robić. Oczywiście mam przyjaciół, koncerty i wspaniałych fanów, dla których będę wracać do Polski, ale codzienność chcę spędzać w Azji" - mówi wokalistka w rozmowie z tygodnikiem.

Dokładniej chodzi o Tajlandię. Swą decyzję Edyta Górniak motywuje pięknem tamtejszej kultury, a także uwielbieniem do lokalnych przysmaków. "Ten kraj mnie zafascynował i tak już zostało" - mówi piosenkarka. "Każdy pobyt tam pozwala mi zgłębiać tę wiedzę. Nauczyłam się w naturalny sposób dbać o organizm. Wszystko, co ziemia urodziła, jest naturalne i zdrowe. Trzymam się tego" - dodaje.