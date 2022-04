14-letnia Viki Gabor to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Jej kariera zaczęła się w drugiej edycji "The Voice Kids". Następnie wygrała Eurowizję Junior, dzięki czemu zdobyła jeszcze większą popularność w kraju.

Na temat Gabor w rozmowie z Jastrząb Post wypowiedziała się Edyta Górniak, która podobnie jak 14-latka wystąpiła na gali Wiktorów.

"Ja ją uwielbiam. To jest takie zdolne dziecko, to jest niesamowite. (...) Wspaniała dziewczynka naprawdę. Myślałam o duecie z nią. (...) Jest to fajny pomysł, bo szalenie podziwiam jej talent. Wczoraj mój syn był za kulisami i tak miło na siebie spoglądali. Fajni młodzi artyści" - mówiła Górniak.

Górniak zdradziła również, że nie zamierza wybierać, czy jest większą fanką talentu Roksany Węgiel, czy też Viki Gabor.

"Z różnych powodów one są mi bliskie po równo. Roksana jest mi bliska dlatego, że zmieniłam jej życie i zaufałam jej. (...) Ale Viki jest moją siostrą z krwi. Więc jest mi tak samo bliska" - wytłumaczyła.

Obecnie Viki Gabor można oglądać w najnowszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie występowała m.in. jako Billie Eilish, Michael Jackson i The Weeknd.